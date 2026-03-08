Por Flipar
O jogo histÃ³rico foi entre o norte-americano John Isner e o francÃªs Nicolas Mahut, pela primeira rodada do Torneio de Wimbledon, em Londres.
A partida comeÃ§ou no dia 22 de junho e precisou ser interrompida duas vezes por falta de luz natural.
A exaustiva ?batalha? entre os tenistas teve 980 pontos e 183 games, com Isner vencendo por 3 sets a 2.
O jogo foi disputado na quadra 18 de Wimbledon, com capacidade para pouco mais de 700 pessoas. No local, foi instalada uma placa registrando o recorde histÃ³rico.
Nicolas Mahut era apenas o 148 do ranking da ATP (AssociaÃ§Ã£o dos Tenistas Profissionais) e John Isner o 23Âº cabeÃ§a de chave do torneio.
No primeiro dia da partida, foram disputados quatro sets, com dois sets vencidos por cada um dos tenistas. Durante o quinto set, com mais de trÃªs horas de jogo, o confronto foi interrompido Ã s 21h07, com o cÃ©u londrino jÃ¡ escuro.
No dia 23 de junho, os tenistas regressaram Ã quadra 18 para uma disputa renhida e, com o quinto e decisivo set empatado em incrÃveis 59 a 59, foi necessÃ¡ria uma nova paralisaÃ§Ã£o Ã s 21h10 locais, jÃ¡ sem luz natural.
A extensÃ£o do jogo foi tÃ£o inusitada que o placar de Wimbledon colapsou apÃ³s o 50 a 50 – pontuaÃ§Ã£o mÃ¡xima programada pelo sistema. O marcador apagou e o Ã¡rbitro de cadeira, Mohamed Lahyani, passou a ter de narrar os games para os espectadores nÃ£o perderem a conta.
Ã€ Ã©poca, o Torneio de Wimbledon nÃ£o previa a disputa de um tie-break. Assim, quando o quinto set marcava 5 a 5 sÃ³ haveria um vencedor quando um dos tenistas abrisse dois games de vantagem.
Em 2019, entrou em vigor a nova regra com tie-break a partir da igualdade por 12 a 12 no quinto set – com contagem simples, sem o modelo de 15, 30 e 40 que forma um game.
No terceiro dia do jogo, o pÃºblico presente na quadra ainda teria mais 65 minutos de disputa para desfrutar. Quando o quinto set jÃ¡ havia superado um total de oito horas, Isner conseguiu, enfim, concluir um match point e vencer por 70 a 68, avanÃ§ando Ã segunda rodada.
?Quando paramos no segundo dia, pensei que estava sonhando. Eu parecia estar delirando?, declarou o norte-americano ao site oficial de Wimbledon, tentando traduzir em palavras a sensaÃ§Ã£o de cansaÃ§o em quadra.
O jogo acumulou recordes, entre eles o de maior nÃºmero de aces (pontos direto de saque). Foram 216 pontos obtidos dessa maneira – 113 para Isner e 103 de Mahmut.
A partida quebrou outros sete recordes do tÃªnis, destacando-se o de set mais longo da histÃ³ria (11 horas e cinco minutos) e maior nÃºmero de pontos conquistados em um duelo (502 para Mahut).
No dia seguinte, o esgotado Isner precisou voltar Ã quadra para a segunda rodada e acabou facilmente derrotado pelo holandÃªs Thiemo de Bakker por 3 sets a 0 (6/0, 6/3 e 6/2), em apenas uma hora e 14 minutos.
Em 2011, Nicolas Mahut lanÃ§ou o livro ?Le Match de Ma Vie? (?O Jogo da Minha Vida?), em que relata ter passado por um quadro de depressÃ£o nos trÃªs meses seguintes ao jogo ?interminÃ¡vel?, alÃ©m de terrÃveis dores nas costas.
Em 2018, John Isner atingiu sua melhor performance na carreira ao chegar nas semifinais do Torneio de Wimbledon e vencer o Masters 1000 em Miami. Esses resultados o colocaram em oitavo lugar no ranking da ATP (AssociaÃ§Ã£o de Tenistas Profissionais) Ã Ã©poca.
Wimbledon Ã© o torneio de tÃªnis mais antigo do mundo (criado em 1877) e compÃµe uma das quatro competiÃ§Ãµes do chamado Grand Slam – os mais importantes do calendÃ¡rio anual da modalidade – ao lado de Australian Open (Melbourne, na AustrÃ¡lia), Roland Garros (Paris, na FranÃ§a) e US Open (Nova York).
AlÃ©m disso, o torneio londrino Ã© o Ãºnico dos quatro a ser disputada em quadra de grama.JÃ¡ os outros trÃªs grandes torneios utilizam tipos diferentes de piso: o Australian Open e o US Open sÃ£o jogados em quadras duras, enquanto Roland Garros, na FranÃ§a, Ã© realizado no saibro, conhecido por favorecer trocas de bola mais longas e partidas mais estratÃ©gicas.