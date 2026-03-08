Nas alturas: conheça algumas das rodas-gigantes mais impressionantes do mundo

Por Flipar
Ela é formada por duas rodas paralelas, que giram em torno do mesmo eixo, e que têm como suporte duas torres verticais. Bancos são instalados na circunferência para que a pessoa faça o percurso e, lá no alto, tenha uma visão panorâmica da área.
Os bancos, porém, costumam balançar, o que confere – além da altitude que o brinquedo atinge – uma emoção extra à diversão.
E já houve casos de susto. Em 9/1/2024, uma mulher ficou presa na cabine da roda-gigante Rio Star, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A Yup Star, empresa responsável pelo brinquedo, explicou que os marcadores do sistema hidráulico apresentaram oscilação de pressão, reduzindo a força do motor. O problema foi resolvido, segundo a empresa, sem risco para os passageiros.
A roda-gigante carioca tem 88 metros de altura (equivalente a um prédio de 25 andares) e 54 cabines climatizadas, que levam até 8 pessoas em cada gôndola. Uma volta completa leva 15 minutos. Do alto, as pessoas têm a vista da Região Central do Rio e de municípios da Região Metropolitana.
Inaugurada em dezembro de 2019 na área turística do Boulevard Olímpico, a Rio Star fica em 13º lugar entre as 23 rodas-gigantes mais altas do mundo e é considerada a maior da América Latina.
Ain Dubai (Dubai) É a maior roda-gigante do mundo, com 250 metros. Inspirada na London Eye, de Londres, tem 82 metros a mais que a segunda colocada. Inaugurada em 2021 em um centro de compras e entretenimento com lojas e restaurantes, tem vista para o Golfo Pérsico.
High Roller (Las Vegas): Possui 167 metros de altura. São 28 cabines envidraçadas de alta tecnologia, cada uma proporcionando aos passageiros uma vista da cidade. Os visitantes também têm experiências como degustações de chocolate e até sessões de yoga personalizadas.
Seattle Great Wheel (Seattle): Fica sobre a água e tem mais de 500 mil lâmpadas LED, mantendo sempre a aparência colorida. Com 53 metros de altura, tem vista para paisagens deslumbrantes do cais e das montanhas circundantes em dias mais abertos. As 42 gôndolas climatizadas podem transportar até oito passageiros.
Tianjin Eye (China): É uma das poucas rodas-gigantes do mundo construída sobre uma ponte. As 48 cabines comportam oito pessoas de cada vez, transportando cerca de 800 passageiros por hora. Com 120 metros de altura, ela leva 30 minutos para completar uma rotação.
Big-O (Japão): É a primeira do mundo sem eixo central. Com diâmetro de 60 metros e altura de 80 metros, ela foi considerada a maior roda-gigante sem miolo do mundo pelo Guinness World Records em 2006. Algumas de suas gôndolas têm sistemas de karaokê, permitindo aos visitantes cantar durante o passeio.
Pacific Park Wheel (Santa Mônica-EUA): É a primeira roda-gigante movida a energia solar do mundo e fica no cais de Santa Mônica, oferecendo vistas incríveis do oceano e da cidade. A roda de 40 metros tem cerca de 160 mil lâmpadas LED coloridas para performances visuais.
London Eye (Londres): é uma das rodas-gigantes mais famosas da Europa, com 135 metros de altura, e oferece vistas de vários pontos turísticos da capital inglesa, como o Big Ben, a Catedral de St Paul e o Palácio de Westminster. Em dias claros, também é possível avistar áreas próximas ao Palácio de Buckingham.
Niagara SkyWheel (Canadá): Possui 60 metros de altura e oferece aos passageiros uma vista das Cataratas do Niágara. Cada gôndola tem aquecimento e ar-condicionado, para que a pessoa possa visitá-la o ano todo e tirar fotos exclusivas do famoso marco canadense.
Bohai Eye (China): É a maior roda-gigante sem raios do mundo com 120 metros de altura. Foi inaugurada, em 2018, e oferece cabines para 10 passageiros cada. As cabines se deslocam ao longo de um trilho circular, tendo até TV e wi-fi para os visitantes.
Centennial Wheel (Chicago): Inaugurada em 2016 no Navy Pier, foi batizada de ?roda do centenário? para celebrar os 100 anos do famoso píer às margens do Lago Michigan. Com cerca de 60 metros de altura, oferece vista panorâmica da cidade e do lago. Suas gôndolas são climatizadas e a estrutura foi projetada para suportar os ventos fortes característicos de Chicago.
The Wonder Wheel (Nova York):Inventada por Charles Hermann,foi construída de 1918 a 1920 e inaugurada no Memorial Day em 1920. Tem 45 metros de altura. É uma das atrações mais antigas e apreciadas em Coney Island e foi nomeada um marco oficial da cidade de Nova York em 1989.
Wiener Riesenrad (Viena, Áustria): É uma das rodas-gigantes mais antigas do mundo ainda em operação. Foi originalmente construída em 1897 para homenagear o 50º Jubileu do Imperador Franz Josef I.
Cosmo Clock 21 (Yokohama, Japão): A roda-gigante é também o maior relógio do mundo. Fica no parque de diversões Cosmo World, em Yokohama, com 112 metros de altura, 100 metros de diâmetro e 60 gôndolas que levam 8 passageiros por vez, totalizando quase 500 pessoas.
The Singapore Flyer (Singapura): Com 165 metros, é uma das maiores rodas-gigantes da Ásia. Um assento no Flyer oferece uma vista incrível de pontos de referência como o Rio Singapura, o Parque Merlion, o Mar da China Meridional e até mesmo de parte da Malásia.
The Wheel (Orlando,Estados Unidos): Fica no Icon Park e possui 122 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares. Trata-se da segunda maior roda-gigante de observação panorâmica dos Estados Unidos. Cada volta leva aproximadamente 23 minutos com direito a uma vista da região de Orlando.
FG Big Wheel (Brasil): A maior roda-gigante estaiada da América Latina. Instalada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi inaugurada em dezembro de 2020. Tem 65 metros de diâmetro e seu ponto mais alto está a 82 metros de altura, o que faz dela a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para a RioStar.
A roda-gigante de Balneário Camboriú está numa área privada de 37 mil metros quadrados. Ao todo são 36 cabines climatizadas com vista panorâmica tanto da cidade como da orla catarinense, com capacidade para seis pessoas sentadas.