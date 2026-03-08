Nas alturas: conheça algumas das rodas-gigantes mais impressionantes do mundo

E já houve casos de susto. Em 9/1/2024, uma mulher ficou presa na cabine da roda-gigante Rio Star, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A Yup Star, empresa responsável pelo brinquedo, explicou que os marcadores do sistema hidráulico apresentaram oscilação de pressão, reduzindo a força do motor. O problema foi resolvido, segundo a empresa, sem risco para os passageiros.