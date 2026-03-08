Belas cidades brasileiras que têm estilo europeu

Por Flipar
Muitas famílias têm o hábito de enfeitar os quintais das casas com as chamadas Árvores de Páscoa. É como se fosse uma árvore de Natal, só que com símbolos da Semana Santa. A cidade também ganha uma Árvore da Páscoa gigante em área pública, para visitação de moradores e turistas.
Antigo lar de índios carijós, Pomerode foi fundada como colônia de imigrantes que chegaram da Europa em 1863. A maioria veio da Pomerânia, região do norte da Alemanha, que inspirou o nome do município. Até hoje, é comum que os moradores de Pomerode falem também alemão.
Prudentópolis (PR) – Curiosamente, esta cidade paranaense preserva tradições da Ucrânia. Descendentes de imigrantes conservaram a cultura no município, que fica a 173 km de Curitiba. Na foto, o portal ucraniano na entrada da cidade.