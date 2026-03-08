Achados há quase 50 anos, ‘Rostos de Marte’ causaram surpresa e até hoje são curiosos

Por Flipar
Essa formação fica numa região do planeta vermelho que se chama Cydonia Mensae, numa área localizada no hemisfério norte de Marte.
Na época, surgiram teorias de que essa formação indicaria uma antiga civilização. Mas, para a decepção de muitos, atualmente já existe consenso no meio científico de que tudo não passa de uma ilusão de ótica.
Outra descoberta, feita em dezembro de 2023 pelo rover Zhurong, da China, revelou estruturas poligonais que foram formadas há bilhões de anos e estão localizadas a cerca de 35 m de profundidade no solo do “Planeta Vermelho”.
Os pesquisadores identificaram 16 dessas estruturas distribuídas em uma extensão de 1,2 km A descoberta indica uma presença mais ampla de terrenos semelhantes em Utopia Planitia, a vasta planície onde o rover Zhurong fez seu pouso.
Marte é um planeta rochoso com superfície que contém basalto. A sonda Phoenix enviou dados que mostraram que o solo marciano é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro.
A cor avermelhada do planeta se deve à concentração de óxido de ferro em sua superfície.
Marte é o quarto planeta da Via Láctea a partir do Sol . Na foto, um pôr-do-sol visto de Marte (gravado pelo robô Spirit).
Em junho de 2023, uma sonda da NASA fez uma impressionante imagem em 3D das dunas de Marte. Elas ficam numa região chamada Cratera Gamboa, que tem 1 km de extensão e é coberta por cristas sinuosas, separadas por até 10 m de distância.
No mesmo dia, a espaçonave chinesa Tianwen-1 fez uma imagem detalhada de Phobos, uma das duas luas de Marte. Dá pra ver a cratera Opik, de 2 km de diâmetro, batizada em homenagem ao astrônomo estoniano Ernst Opik.
Semelhante a uma batata, Phobos orbita o planeta Marte a 6 mil km da superfície. Segundo especialistas, as marcas devem ter sido criadas por impactos no passado.
Em julho de 2022, um emaranhado de fios, semelhantes a macarrões, foram encontrados em Marte. Astrônomos disseram que tratam-se de restos do paraquedas usado para o pouso de um robô. Ou seja, lixo espacial.
Um mês antes, um pedaço de alumínio, preso entre rochas, tinha sido encontrado em Marte. Cientistas disseram que o material se tratava de uma manta térmica usada para proteção do robô.
Em abril de 2022, especialistas alertaram para o risco de entrada de vírus alienígenas na Terra a partir de 2030, quando está previsto o envio de amostras de materiais de Marte pelo robô Perseverance.
Marte também tem sido alvo de fake news. Em 2021, foi divulgado que fungos tinham sido encontrados no planeta, mas depois a “informação” foi desmentida por cientistas.
Marte é tão intrigante para os “terráqueos” que sempre inspirou as artes plásticas, literatura e cinema. Até o personagem Robinson Crusoe foi parar no planeta em uma ficção de 1964.
O planeta também inspirou a comédia pastelão “Marte Ataca!”, de Tim Burton, que provocou muitas risadas em 1996 com uma sátira sobre uma invasão marciana.