Por Flipar
Para cada quilo de carne, 15 kg de conchas sÃ£o descartados. E esses resÃduos se acumulam por quilÃ´metros nas praias, nas margens dos rios e nas comunidades ao redor.
Por isso, pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco e empreendedoras viram nessa atividade uma chance de produzir algo ambientalmente sustentÃ¡vel.
O tijolo ecolÃ³gico Ã© feito justamente das conchas que se acumulavam sem qualquer serventia. Em vez de serem lixo, essas conchas viraram matÃ©ria-prima.
As conchinhas sÃ£o trituradas e depois misturadas com terra e cimento em mÃ¡quinas manipuladas por profissionais que tambÃ©m acabam tendo renda nessa fabricaÃ§Ã£o
Depois que a massa fica pronta, os tijolos sÃ£o prensados em outro equipamento. Eles sÃ£o modulados, de encaixe, e perfurados por dentro.
Os tijolos passaram por testes de resistÃªncia e apresentaram a vantagem de custar 20% a menos que o tijolo comum, de acordo com as produtoras. Elas explicam que , para utilizar esse tjolo, basta fazer o rejunte e botar resina na parede , sem necessidade de reboco.
A tecnologia do tijolo de conchas – que jÃ¡ estÃ¡ sendo usado para construÃ§Ã£o de bancos, por exemplo – foi escolhida pela Sudene entre 31 projetos do Nordeste que apresentaram as melhores soluÃ§Ãµes em biotecnologia, educaÃ§Ã£o, economia criativa e bioeconomia. Com isso recebe verba para a execuÃ§Ã£o. E melhora a renda das catadoras.
O tijolo produzido pela iniciativa criativa em Pernambuco Ã© um dos tipos de tijolos ecolÃ³gicos que sÃ£o preparados a partir do aproveitamento de materiais que seriam desperdiÃ§ados.
O tijolo ecolÃ³gico (ou tijolo de solo-cimento) costuma ser feito com uma mistura de solo e cimento prensado, sem necessidade de queima. Ã‰ sustentÃ¡vel e tem encaixes que dispensam o uso de argamassa entre as camadas
A histÃ³ria dos tijolos remonta Ã antiguidade. Os primeiros foram criados hÃ¡ cerca de 7.000 a.C., na regiÃ£o do Vale do Eufrates, nas civilizaÃ§Ãµes da MesopotÃ¢mia (atualmente o Iraque)
Esses tijolos iniciais eram feitos de barro ou argila, moldados manualmente em formas retangulares e secados ao sol. Eles nÃ£o passavam por um processo de queima, o que os tornava menos durÃ¡veis e resistentes Ã s intempÃ©ries.
Com o tempo, as civilizaÃ§Ãµes descobriram que, ao queimar os tijolos em fornos, eles se tornavam muito mais resistentes. Esse avanÃ§o tecnolÃ³gico ocorreu por volta de 3.500 a.C., e o uso de tijolos queimados se expandiu para regiÃµes como o Egito e o Vale do Indo.
Os materiais bÃ¡sicos desses tijolos primitivos incluÃa argila ou barro misturado com Ã¡gua;
Palha (ou outros materiais fibrosos, como junco) para dar mais resistÃªncia e evitar rachaduras durante a secagem. Em alguns casos, cascalho ou areia eram misturados para dar mais consistÃªncia.
Esses tijolos secados ao sol e depois queimados foram um dos primeiros materiais de construÃ§Ã£o criados pelo ser humano, e muitos dos monumentos e cidades antigas foram construÃdos com eles, incluindo a famosa cidade de Ur, na MesopotÃ¢mia.
Os tijolos modernos, como os conhecemos hoje, comeÃ§aram a surgir durante o perÃodo da RevoluÃ§Ã£o Industrial, no final do sÃ©culo XVIII e inÃcio do sÃ©culo XIX
Durante a RevoluÃ§Ã£o Industrial, foram desenvolvidas mÃ¡quinas para moldagem e fabricaÃ§Ã£o de tijolos, o que permitiu a produÃ§Ã£o em grande escala e com maior padronizaÃ§Ã£o.
Com o avanÃ§o da tecnologia outros tipos de tijolos foram surgindo. Atualmente, alÃ©m dos tijolos ecolÃ³gicos, existem vÃ¡rios outros. Veja os principais.
Tijolo maciÃ§o: NÃ£o possui furos e Ã© feito de barro cozido.
Usado em paredes de alvenaria e estruturas que precisam de maior resistÃªncia.
Tijolo furado (ou bloco cerÃ¢mico): Apresenta furos que proporcionam melhor isolamento tÃ©rmico e acÃºstico.
Ã‰ mais leve e econÃ´mico do que o tijolo maciÃ§o.
Tijolo baiano: Um tipo de bloco cerÃ¢mico, mas com paredes mais finas e mais furos, o que o torna mais leve e econÃ´mico.
Utilizado em paredes internas, nÃ£o recomendado para estruturas que precisam de grande resistÃªncia.
Tijolo de concreto:Feito de concreto e pode ser maciÃ§o ou furado. Ã‰ muito resistente e pode ser utilizado em estruturas que suportam peso ou em obras maiores, como edifÃcios.
Tijolo refratÃ¡rio:Feito com materiais que suportam altas temperaturas. Usado em fornos, churrasqueiras, lareiras, etc.
Bloco de vidro:
Transparente e usado para permitir a entrada de luz natural.
Ã‰ mais decorativo e utilizado em Ã¡reas como divisÃ³rias ou paredes internas.
Tijolo laminado: Feito de cerÃ¢mica de alta qualidade e com acabamento fino, geralmente usado para fins estÃ©ticos em revestimentos externos ou internos.