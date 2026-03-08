O que você come pode afetar o sono; veja alimentos que atrapalham

Por Flipar
Evitar certos itens no período noturno ajuda o corpo a relaxar e favorece um descanso mais profundo. Pequenas mudanças na alimentação já fazem grande diferença.
Chás que contêm uma boa dose de cafeína, como chá-preto e chá-mate, também devem ser evitados à noite. Refrigerantes tipo cola e energéticos entram nessa lista.
O chocolate, especialmente o amargo, contém substâncias estimulantes. Em algumas pessoas, pode causar agitação e prejudicar o adormecer. Seja em barra, bombom ou no leite, o chocolate pode atrapalhar à noite.
Alimentos muito gordurosos, como frituras e fast food, exigem que a digestão seja feita de forma lenta. Isso provoca uma sensação de peso e desconforto na hora de deitar.
Hambúrgueres, batatas fritas e salgadinhos industrializados, como risoles ou as populares coxinhas, podem causar refluxo e azia. Esses sintomas dificultam um sono tranquilo.
O álcool costuma dar sensação de relaxamento inicial. Porém, fragmenta o sono e faz a pessoa acordar durante a noite. Assim, surte um efeito oposto ao que muita gente espera.
Bebidas alcoólicas reduzem a qualidade do descanso profundo. No dia seguinte, a sensação de cansaço pode ser maior. Ou seja, sem o sono adequado surge uma fadiga que compromete a realização das atividades.
Alimentos muito açucarados à noite geram picos de energia. Doces, sorvetes, diversos tipos de sobremesas podem deixar o organismo mais ativo. Assim, o corpo não relaxa.
Além disso, é importante lembrar que refrigerantes e bebidas açucaradas também aumentam a vontade de urinar. Isso interrompe o sono e prejudica o descanso contínuo. A pessoa acorda várias vezes para ir ao banheiro.
O ideal é optar por refeições leves no jantar. Sopas feitas com legumes leves, preferencialmente batidos, frutas pouco ácidas e chás suaves ajudam o corpo a relaxar e dormir melhor.