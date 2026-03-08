Chafarizes e fontes da Itália: arte e beleza em praças históricas

Por Flipar
FONTANA DI TREVI – Itália- Fica no bairro Trevi, em Roma e foi inaugurado em 1762. Famoso por sua grandiosidade e pela tradição de jogar moedas, simbolizando o desejo de voltar à cidade. Suas esculturas em mármore, que representam Netuno e outros elementos do mar, tornam-no um verdadeiro espetáculo.
FONTE DE NEPTUNO – Itália – Localizada em Bolonha, esta fonte do século XVI apresenta uma imponente estátua de Netuno e é um símbolo da cidade, situada na Piazza del Nettuno.
FONTE DA PRAÇA DE SÃO MARCOS – Itália – Em Veneza, esta fonte do século XV é uma atração central na famosa praça. Com sua arquitetura gótica, ela se destaca entre os muitos tesouros históricos da cidade.
FONTE DE PIAZZA NAVONA – Roma – Este famoso chafariz, projetado por Bernini em 1651, é conhecido por suas esculturas que representam os quatro grandes rios. Ele embeleza a icônica praça e é um ponto central de encontro
FONTE DE TRITONE – Roma – Localizada na Piazza Barberini, esta fonte barroca foi criada por Gian Lorenzo Bernini em 1643. É famosa por sua escultura de Netuno montando um tritão, cercada por detalhes elaborados
FONTE DE PIAZZA DELLA REPUBBLICA – Florença – Inaugurada em 1865, esta fonte é conhecida por sua majestosa escultura de Netuno. Situada em uma das praças mais movimentadas da cidade, ela combina beleza arquitetônica e cultural.
FONTE DE GHIACCIO – Bolonha – Este chafariz, construído em 1563, destaca-se por sua elegante estrutura em estilo renascentista. É um símbolo histórico da cidade, localizado na Piazza Maggiore.
FONTE DE LA VERGINE – Roma – Esta fonte antiga, localizada na Piazza della Rotonda, data do século I d.C. É famosa por sua água pura e a beleza de sua estrutura, tornando-se um local de devoção e encontro.
FONTE DE SAN MARTINO – Nápoles – Situada na Piazza San Martino, esta fonte barroca do século XVII é conhecida por suas esculturas e pela vista panorâmica da cidade que oferece. É um marco importante na história napolitana.
FONTE DE LA CITTÀ – Turim – Esta fonte monumental, localizada na Piazza San Carlo, foi inaugurada em 1930. É famosa por seu design elegante e por ser um ponto de referência na cidade, cercada por cafés e boutiques.
Veja em outra galeria do FLIPAR: Magníficos chafarizes da França.