Como eliminar a caspa sem esforço: acabe com o constrangimento

Além disso, provoca uma coceira que provoca incômodo e ecpõe a pessoa a uma situação vexaminosa. Veja algumas dicas simples para evitar a caspa no dia a dia.
1- Não durma com os cabelos molhados – Dormir sem secar os cabelos enfraquece os fios e propicia o surgimento da caspa
2 – Não lave os cabelos todos os dias – Com receio de
A lavagem diária dos cabelos desgasta os fios e retira a oleosidade natural que protege o couro cabeludo, aumentando a produção de sebo. O ideal é lavar dia sim, dia não.
3 – Nunca descuide da higiene
4- Use shampoo anticaspa
5- Não lave os cabelos com água quente
A dermatite seborreica acontece por causa da alta oleosidade no couro cabeludo. E temperaturas elevadas intensificam esse problema. Prefira água morna ou fria.
6- Use máscara capilar de forma correta
A máscara capilar ajuda no tratamento do cabelo, mas não deve ser aplicada na raiz, pois isso pode provocar excesso de oleosidade, favorecendo o surgimento de caspas.
Várias doenças dermatológicas têm origem no descontrole emocional. Por isso, tente conter a ansiedade e o nervosismo com atividades que ajudem a acalmar no dia a dia: exercícios físicos, música, meditação, leitura, etc.
8 – Evite usar chapéu e boné por muito tempo
Bonés ou chapéus podem deixar seu visual descolado. Mas, se você usá-los com muita frequência, provavelmente vai sofrer com caspas, já que isso impede que a pele “respire”, provocando a proliferação de fungos causadores da seborreia.
Uma alimentação leve e equilibrada ajuda em tudo no organismo, inclusive nos cabelos e no couro cabeludo. Alguns alimentos, particularmente, fazem bem à saúde capilar. Entre eles, salmão, sardinha, atum, nozes e amêndoas. Fuja de frituras e embutidos.
10 – Procure um dermatologista