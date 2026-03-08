Não é só Harry Potter: descubra outros livros de J. K. Rowling

The Ickabog (2020) ? (O Ickabog) ? Livro de fantasia infantil ambientado no reino fictício de Cornucópia, um lugar aparentemente próspero e feliz. A trama gira em torno da antiga lenda do Ickabog, uma criatura misteriosa que viveria nos pântanos da região. Quando rumores sobre o monstro começam a se espalhar, a história aborda temas como verdade, medo e manipulação do poder.