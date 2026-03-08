Não é só Harry Potter: descubra outros livros de J. K. Rowling

Por Flipar
The Cuckoo’s Calling (2013) ? (O Chamado do Cuco) ? Primeiro livro da série policial protagonizada pelo detetive particular Cormoran Strike. Ele investiga a morte de uma supermodelo que aparentemente teria cometido suicídio. À medida que avança, surgem indícios de que o caso pode ter sido um assassinato.
The Silkworm (2014) ? (O Bicho-da-Seda) ? Um escritor desaparece após entregar um manuscrito satírico que ridiculariza várias figuras do meio literário. Quando ele é encontrado morto, o detetive Strike precisa descobrir qual dos muitos ofendidos poderia ter cometido o crime.
Career of Evil (2015) ? (Vocação para o Mal) ? Um pacote contendo uma perna humana chega ao escritório de Cormoran Strike. O detetive suspeita que o responsável esteja ligado ao seu passado. A investigação o obriga a enfrentar antigos inimigos e segredos pessoais.
Lethal White (2018) ? (Branco Letal) ? Um jovem afirma ter testemunhado um assassinato na infância e procura ajuda de Strike. O caso leva o detetive e sua parceira Robin a um intrincado enredo envolvendo chantagem, política e disputas entre membros da elite britânica.
Troubled Blood (2020) ? (Sangue Revolto) ? Strike e Robin investigam o desaparecimento de uma médica ocorrido décadas antes. O caso envolve testemunhos contraditórios, pistas antigas e até estudos de astrologia. A dupla precisa reorganizar fragmentos do passado para resolver o mistério.
The Ink Black Heart (2022) ? (Coração de Tinta Negra) ? A investigação gira em torno do assassinato de uma criadora de conteúdo digital ligada a um desenho animado online de grande sucesso. O crime acontece em meio a ataques virtuais e conflitos em comunidades da internet.
The Running Grave (2023) ? (O Túmulo em Fuga) ? Robin se infiltra numa seita suspeita de manipulação psicológica e abusos contra seus seguidores. Enquanto Strike conduz a investigação do lado de fora, ela enfrenta os perigos de viver dentro do grupo. O caso revela o funcionamento de organizações fechadas e controladoras.
The Ickabog (2020) ? (O Ickabog) ? Livro de fantasia infantil ambientado no reino fictício de Cornucópia, um lugar aparentemente próspero e feliz. A trama gira em torno da antiga lenda do Ickabog, uma criatura misteriosa que viveria nos pântanos da região. Quando rumores sobre o monstro começam a se espalhar, a história aborda temas como verdade, medo e manipulação do poder.
Por sinal, o local serviu de inspiração para Rowling criar ?Floreios e Borrões?, lugar em que os jovens magos compravam os livros escolares para Hogwarts.
Rowling concluiu seu primeiro livro da saga Harry Potter em 1996. Ela o nomeou como “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. A autora foi rejeitada por diversas editoras até que a obra agradou a Bloombury, que a publicou em 26 de junho de 1997.
A escritora adicionou um ?K? da sua avó materna Kathleen em seu nome. Assim, passou a assinar suas histórias como J.K. Rowling.
A mudança foi uma sugestão do editor da Bloombury, Barry Cunningham. Segundo ele, seria difícil um livro tão destacadamente escrito por uma mulher cair nas graças dos leitores.
A saga conta com sete livros, como “Harry Potter e a Pedra Filosofal”; “Harry Potter e a Câmara Secreta”; “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”; “Harry Potter e o Cálice de Fogo” e outros.
Além disso, J. K. Rowling foi eleita pela Enciclopédia Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo.