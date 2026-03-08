Arquivos, capela e até banco: o que tem no Vaticano

Por Flipar

O Estado da Cidade do Vaticano, oficialmente o menor país independente do mundo, destaca-se tanto pela sua reduzida área ? apenas 0,49 km² ? quanto pela população, que gira em torno de 800 habitantes em 2024. A maioria é composta por membros do clero, guardas suíços e funcionários ligados à Santa Sé.
Maik por Pixabay

Localizado no coração de Roma, Itália, o Vaticano funciona como centro espiritual da Igreja Católica e a residência oficial do Papa.
Wikimedia Commons/YoshiroTV

A cúpula da Basílica, desenhada por Michelangelo, é uma das maiores e mais belas do mundo. E ainda oferece uma vista panorâmica de Roma.
Maik por Pixabay

Embora a Igreja Católica tenha uma história milenar, o Estado da Cidade do Vaticano foi oficialmente fundado em 11 de fevereiro de 1929, por meio dos Tratados de Latrão, assinado entre a Santa Sé e o Reino da Itália.
Divulgação

Desde 1984, o Vaticano é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial, destacando seu valor universal.
Youtube/ Geo e Ale

Fundados pelo Papa Júlio II no início do século XVI, os Museus do Vaticano abrigam obras de arte que foram acumuladas ao longo dos séculos pelos Papas. Conheça algumas!
Angel Chavez por Pixabay

Galeria dos Mapas: Esta galeria apresenta mapas detalhados da Itália do século XVI, com belos afrescos que cobrem as paredes e o teto.
flickr/xiquinhosilva

Sala de Rafael: Uma série de salas decoradas pelo artista renascentista Rafael e seus alunos. A “Escola de Atenas”, um dos afrescos mais famosos de Rafael, fica neste lugar.
wikimedia commons/domínio público

O livro “O Código da Vinci”, de Dan Brown, estabeleceu uma conexão, embora ficcional, entre os Arquivos Secretos Vaticanos e uma série de mistérios e conspirações históricas.

Reprodução Sextante

Em 2006, estreou nos cinemas o filme “O Código Da Vinci”, baseado no livro de sucesso. Nomes grandes como Tom Hanks, Ian McKellen e Jean Reno fizeram parte do elenco.
Reprodução/ Código da Vinci

Guarda Suíça: O exército do Vaticano é composto pela Guarda Suíça, que serve como guarda-costas do Papa. Fundada em 1506, a Guarda é famosa por seus uniformes coloridos e históricos.
wikimedia commons/Paul Ronga

Banco do Vaticano: O Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, é uma instituição financeira única, usada para o gerenciamento de fundos da Igreja Católica.
JEROME CLARYSSE por Pixabay

Jardins do Vaticano: Ocupando quase metade da área da cidade-estado, os Jardins do Vaticano são uma área verde reservada para o Papa e seus convidados, com belas fontes, esculturas e uma vasta biodiversidade.
wikimedia commons/Marek.69 talk

As línguas oficiais do Vaticano são o latim e o italiano e a moeda oficial é o euro.
Marta Posemuckel/Pixabay

Veja mais Top Stories