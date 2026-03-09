Atleta passa mal e morre durante circuito do Ironman 70.3 em Curitiba

Por Flipar
O incidente aconteceu no dia 8 de março na capital do Paraná. Apesar da assistência imediata prestada pela equipe médica oficial no local do incidente, o atleta não resistiu.
Considerada uma das provas de resistência mais prestigiadas do mundo, a edição de 2026 reuniu cerca de 1,5 mil triatletas e um público total estimado em 8 mil pessoas.
A prova Ironman 70.3 é uma das competições de triatlo de média distância mais prestigiadas e desafiadoras do mundo, organizada pela empresa World Triathlon Corporation.
Diferentemente do triatlo olímpico, o Ironman 70.3 proíbe o vácuo no ciclismo, o que significa que o atleta deve manter uma distância regulamentar dos outros competidores.
O formato Ironman 70.3 surgiu como uma alternativa mais acessível ao Ironman completo, que soma 226 km de prova (3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida).
Muitas delas também oferecem vagas classificatórias para o Ironman 70.3 World Championship, campeonato mundial anual da modalidade.
Outro aspecto marcante do Ironman 70.3 é a logística complexa envolvida na organização. A prova exige grandes áreas de transição para bicicletas, centenas de voluntários, suporte médico e postos de hidratação ao longo do percurso.
Em algumas etapas, mais de 3 mil atletas participam simultaneamente, o que transforma o evento em um grande espetáculo esportivo e turístico para as cidades-sede.