Arquivos mostram que espião soviético se infiltrou na equipe da Rainha Elizabeth

Em 1964, Blunt confessou que atuava como espião da então União Soviética desde a década de 1930. Recrutado quando era um jovem professor na Universidade de Cambridge (foto), ele ocupou posto no alto escalão do serviço secreto britânico durante a Segunda Guerra Mundial e passou informações para a KGB, a agência de inteligência soviética.
Após a morte de Blunt em 1983, aos 75 anos, surgiu a preocupação de informar oficialmente à Rainha Elizabeth sobre a atuação do espião para evitar que ela soubesse do fato pela mídia. Segundo os registros, a monarca reagiu com ?calma e sem surpresas? ao comunicado.
Diversos espiões se tornaram notórios ao longo da história. E vários fizeram apurações que determinaram até mudanças de rumos na história. Relembre alguns espiões famosos!
A dançarina exótica Mata Hari ganhou fama como espiã e morreu por isso. Nascida em Leeuwarden, em 7 de agosto de 1876, a holandesa foi morta em Vincennes, na França, em 15 de outubro de 1917, aos 41 anos.
Margaretha Geertruida Zelle ? seu nome verdadeiro ? foi acusada de ser uma espiã dupla, trabalhando tanto para a Alemanha quanto para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Mata Hari se tornou célebre em Paris na década de 1900.
Em 1917, a holandesa foi presa pelos franceses, julgada e condenada à morte por espionagem. Apesar disso, as evidências contra ela eram circunstanciais, e muitos historiadores acreditam que ela foi usada como bode expiatório em um momento de alta paranoia e medo de espionagem.
A história de Mata Hari já inspirou as artes. No cinema, o filme mais famoso sobre ela foi protagonizado por Greta Garbo e Ramon Novarro, em 1931.
Victor Manuel Rocha – O ex-embaixador dos EUA admitiu ter servido como agente secreto para o governo de Cuba durante décadas. Ele chegou a ser conselheiro especial do titular do Comando Sul dos EUA.
Os promotores acusaram Rocha de praticar atividades clandestinas a favor de Cuba desde 1981, incluindo encontros com agentes de inteligência cubanos. Ele foi acusado de passar informações falsas a funcionários do governo dos EUA sobre seus contatos.
Dusko Popov – Sérvio, com aversão aos nazistas, ele se ofereceu para se infiltrar entre os alemães e atuou como agente duplo na II Guerra Mundial.
Para ganhar a confiança dos alemães, Popov passava informações que pareciam ser “sigilosas”, mas que, na verdade, eram autorizadas pelos ingleses.
Foi graças a Popov que o número de nazistas na Normandia ? onde soldados dos Aliados desembarcaram no Dia D (foto) ? foi menor do que o planejado inicialmente. Muitos alemães foram desviados para Calais, onde Popov disse que os inimigos desembarcariam.
Mas o alerta que Popov fez ao FBI (polícia federal americana) sobre Pearl Harbor foi desconsiderado. O diretor John Edgar Hoover não ligou quando Popov disse que a base naval americana no Havaí seria bombardeada.
Edgar Hoover (foto) depreciou o alerta porque Popov perdia credibilidade com sua vida boêmia. O espião bonito e sedutor era adepto das noitadas, com várias mulheres.
Mas foi justamente essa mistura de beleza, sedução e espionagem que atraiu a atenção do jornalista e escritor britânico Ian Fleming (foto). Ele conheceu Popov num cassino e decidiu criar um personagem inspirado no espião.
E Fleming criou ninguém menos que o agente secreto James Bond, o 007. Era o ano de 1953 e, dali para frente, 007 cresceria em fama. Em 1962, foi lançado o primeiro filme, “007 Contra o Satânico Dr.No”. Até hoje, já são 26 filmes de 007.
Popov acabou se casando, teve três filhos e morreu em 1981, aos 69 anos. James Bond consagrou-se como o maior espião do cinema e já foi interpretado por vários atores. O mais recente é Daniel Craig (foto).
Sorge informou ao líder soviético Josef Stalin sobre a Barbarossa, gigantesca operação de Hitler com 3 milhões de homens e milhares de veículos blindados e aviões. O aviso permitiu uma estratégia que derrotou os nazistas e manteve a URSS na guerra.
Descoberto, Sorge foi executado por enforcamento em Tóquio (Japão), em 7/11/1944, aos 49 anos. Ele é considerado herói russo. Na foto, um selo em sua homenagem.