Prós e contras da Inteligência Artificial na formação educacional

As plataformas de aprendizagem adaptativa, por exemplo, coletam dados do usuário para adequar o conteúdo ao ritmo e nível de proficiência, criando uma jornada de aprendizagem única.
Há quem defenda que a IA generativa facilite o processo de pesquisa dos estudantes. O que antes exigia uma visita demorada à biblioteca e depois uma leitura de minutos em alguns sites da Internet, hoje pode ser resolvido em poucos segundos depois de uma pergunta ao ChatGPT.
Além disso, a IA possibilita a oportunidade de aprender em qualquer lugar e a qualquer momento. Os novos sistemas de tradução produzem resultados mais precisos, dando acesso a literaturas estrangeiras e a comunicação em tempo real com estudantes e profissionais de outros países.
Empresas afirmam que estão se beneficiando da IA. A plataforma de ensino Open English, por exemplo, lançou a Jenny, assistente com Inteligência Artificial para auxílio aos alunos, tirando dúvidas sobre o idioma e complementando a função do professor real.
?O papel da IA na educação não é o de uma substituição, mas de capacitação. Os professores podem acessar recursos e insights que atendam ao estilo de aprendizagem único de cada aluno”, explica Andrés Moreno, CEO e fundador da Open English.
Por outro lado, há também aspectos negativos que costumam ser debatidos. A dependência excessiva de tecnologias de IA pode desencorajar a criatividade e a resolução de problemas.
Há quem alerte que os alunos podem se tornar muito dependentes das respostas automáticas, em vez de desenvolver suas habilidades cognitivas. Daí a importância do equilibrio.
O próprio ChatGPT, em sua tela inicial, alerta: “Cheque seus fatos. Embora tenhamos garantias, o ChatGPT pode fornecer informações imprecisas”.
Já os geradores de imagem facilitam a propagação de imagens falsas, como a que viralizou recentemente, mostrando o presidente americano Donald Trump sendo perseguido por policiais.
Além disso, o uso intensivo da Inteligência Artificial pode levar a uma aprendizagem mecânica, marcada por repetições e reprodução de textos, sem reflexão aprofundada sobre o assunto.