Flores que têm detalhes incomuns: veja espécies curiosas

Por Flipar
Um estudo publicado na revista NewScientist revelou que quase 600 espécies de flores foram extintas entre 1753 a 2018, principalmente no Havaí, Brasil, Austrália e Madagascar. Veja algumas espécies que são raras, exóticas e típicas de diferentes partes do planeta.
Flor-Cadáver – Tem um gigantesco espádice (uma espécie de espiga) que é a maior inflorescência (parte da planta onde ficam flores) do mundo. Nativa da Indonésia. O apelido se deve ao mau cheiro que a planta exala.
Orquídea Garça – Tem um formato que lembra a ave branca. Originária de planícies úmidas no Japão, Coreia e China, em altitudes acima de 500m. Está ameaçada de extinção porque muitos terrenos foram tomados por plantação de arroz ou pela urbanização.
Hydnora Africana – As flores são grandes, com um ovário inferior, cheiram mal e são polinizadas por moscas e besouros. Existe na África (incluindo Madagascar), Ásia e América Central.
Flor de Açafrão – Originária da Ásia Central. Usada desde a antiguidade como especiaria na culinária do Mediterrâneo. Essencial para a paella espanhola. Quando seca, a flor desprende um pigmento amarelo e um óleo volátil usado como corante de tecidos.
Dicente- Cultivada há séculos na China, Coreia e Japão. O seu encanto é parecer com um coração. Gosta de umidade no solo e no ar.
Lírio Sapo – Originária do Japão, floresce quando a maioria das outras plantas com flores termina de florescer. Gosta de sombra e umidade. Lembra uma estrela-do-mar, com pintinhas.
Cardo Roxo – Floresce na Europa, Ásia Ocidental e Norte de África. Durante o primeiro ano permanece sob a forma de roseta de folhas basilares, só desenvolvendo o caule e florescendo no segundo ano.
Crista de Galo- Originária da África, brota em regiões tropicais do planeta, mas também é tolerante ao frio. Tem textura aveludada.
Cacto Orquídea – Planta originária do México, ganhou esse apelido porque brota nos troncos de árvores. Mas, apesar de se chamar cacto, não gosta de regiões áridas. Floresce na sombra e na umidade.
Camélia Middlemist Vermelha – Vermelha exuberante, é originária da China e foi levada à Grã-Bretanha em 1804. É considerada uma das mais raras do mundo.
Koki’o – Uma das mais raras e sob risco de extinção. Típica da ilha de Moloka’i , no Havaí (EUA). Chegou a ser dada como extinta, mas uma planta foi encontrada e reproduzida.
Trombeta dos Anjos – Ameaça de extinção, tem esse apelido por causa do formato que parece uma trombeta e pela delicadeza das pétalas. Originária do sudeste do Brasil, em área costeira. As suas folhas e flores são usadas em medicina fitoterápica para o intestino e a pele.
Protea – Uma das flores mais belas e antigas do mundo. Proveniente da África do Sul, seu nome deriva de Proteus, divindade grega com poder da metamorfose. A flor Protea tem capacidade de se transformar e se adaptar a ambientes inóspitos.