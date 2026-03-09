Extremos do mundo animal: curiosidades que chamam atenção

Mais venenoso: Água-viva-caixa-australiana – Chamada de “Vespa do mar”, seu veneno é 500 vezes mais poderoso que a da caravela portuguesa (organismo que flutua na água, queima e intoxica). A vítima dessa água-viva entra em choque e morre de parada cardíaca ou afogamento. Vive no mar da Austrália e da Ásia.