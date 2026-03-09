Raízes e tubérculos fortalecem a alimentação diária com versatilidade

Do ponto de vista biológico, os tubérculos são estruturas subterrâneas que funcionam como reservas de energia e água para as plantas, garantindo sua sobrevivência durante períodos de frio ou escassez de nutrientes. Essas raízes espessas armazenam substâncias essenciais para o crescimento futuro e demonstram como a natureza desenvolveu mecanismos eficientes de adaptação ao ambiente.