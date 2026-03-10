Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers Ã© um PatrimÃ´nio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. AlÃ©m de promover prÃ¡ticas de turismo responsÃ¡veis e sustentÃ¡veis que garantem a preservaÃ§Ã£o do atol para as futuras geraÃ§Ãµes.