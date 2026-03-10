Conheça os apelidos de cada capital brasileira

Por Flipar

Elas atraem um maior foco por serem as sedes administrativas, centros do poder regional. Mas sabia que todas têm apelidos carinhosos? Veja como as capitais brasileiras são conhecidas…
Manaus (Capital do Amazonas ) – Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes
Porto Velho (Capital de Rondônia) – Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil
Rio Branco (Capital do Acre) – Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil
Boa Vista (Capital de Roraima) – Apelido: BV. População: 419 mil
Macapá (Capital do Amapá) – Apelido: Macapaba. População: 512 mil
Belém (Capital do Pará) – Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão
Fortaleza (Capital do Ceará) – Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões
Natal (Capital do Rio Grande do Norte) – Apelido: Noiva do Sol. População: – Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil
João Pessoa (Capital da Paraíba) – Apelido: Jampa. População: 817 mil
Recife (Capital de Pernambuco) – Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão
Maceió (Capital de Alagoas) – Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão
Aracaju (Capital do Sergipe) – Apelido: Aju. População: 664 mil
Salvador (Capital da Bahia) – Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões
Palmas (Capital do Tocantins) – Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil
Goiânia (Capital de Goiás) – Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão
Cuiabá (Capital de Mato Grosso) – Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil
Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) – Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil
Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) – Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões
Vitória (Capital do Espírito Santo) – Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil
Curitiba (Capital do Paraná) – Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão
Florianópolis (Capital de Santa Catarina) – Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil
