Cachorros de Sthefany Brito sofrem ataque de porco-espinho; um foi internado

Por Flipar

Segundo ela, London, Montaltino e Donatina ? como são chamados ? apareceram com vários espinhos no corpo e no rosto, e precisaram ser levados ao veterinário.
Reprodução/Redes Sociais

A retirada dos espinhos exigiu sedação, já que eles precisam ser removidos um a um. Apesar do susto, a atriz afirmou que os cachorros não correm risco de vida.
Reproduc?a?o/Instagram

Embora o porco-espinho carregue uma reputação um tanto quanto negativa, nem sempre essa concepção faz jus à sua verdadeira personalidade.
Flickr - Jan Barnier

O porco-espinho é um mamífero roedor conhecido principalmente pelos espinhos que cobrem grande parte do seu corpo, usados como mecanismo de defesa contra predadores.
Wikimedia Commons/NasserHalaweh

Apesar do nome, ele não tem relação direta com os porcos; é chamado dessa forma apenas por causa do corpo robusto e do focinho arredondado.
Daniel Schulz/Pixabay

Existem cerca de 25 espécies de porcos-espinhos no mundo, distribuídas principalmente em dois grandes grupos: os porcos-espinhos do Velho Mundo, encontrados na África, Europa e Ásia, e os do Novo Mundo, que vivem nas Américas.
iNaturalist/Steven Lamonde

Esses dois grupos evoluíram separadamente, embora apresentem características semelhantes. Os espinhos são, na verdade, pelos modificados feitos de queratina ? a mesma proteína presente nas unhas e cabelos humanos.
Domínio Público

Quando o animal se sente ameaçado, ele contrai os músculos subcutâneos, o que faz com que os espinhos fiquem eretos e prontos para servir de mecanismo de defesa.
Flickr - Cindy

O tamanho desses animais varia bastante. Algumas espécies medem cerca de 40 centímetros, enquanto outras podem ultrapassar 90 centímetros de comprimento, sem contar a cauda.
Freepik/vladimircech

De modo geral, o porco-espinho é um roedor solitário e noturno. Durante o dia, prefere ficar escondido em tocas, cavernas ou no alto das copas das árvores, economizando energia.
Potawatomi Zoo/Wikimedia Commons

Veja mais Top Stories