Preço, sabor e mais: entenda a diferença entre presunto e apresuntado

Por Flipar

Vale lembrar que, perante as leis brasileiras, comercializar um produto inferior utilizando o nome do original é crime de fraude alimentar.
Flickr Musicman Loxton

Para evitar que você leve “gato por lebre”, confira informações que ajudam a diferenciar dois clássicos das prateleiras: o presunto e o apresuntado.
Sr. M. Jutta/Pixabay

Embora ambos tenham origem suína, a qualidade e o processo de fabricação têm diferenças sutis.
Reproduc?a?o/YouTube

Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre).
Reproduc?a?o/Food Safety Brazil

Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína.
Carlos Silva/Mapa

A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil).
Divulgação

O resultado é um produto de textura mais firme, fibras visíveis e sabor mais pronunciado.
Divulgac?a?o/Ministério da Agricultura

A textura do apresuntado costuma ser mais uniforme e macia, com aparência mais homogênea.
Reproduc?a?o/Instagram

Se você busca uma opção com menos aditivos químicos e mais proteína real, o presunto (especialmente o do tipo “cozido superior”) é a melhor escolha.
Pixabay

O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa.
Hans/Pixabay

Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação.
Freepik/topntp26

