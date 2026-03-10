Sabor doce e textura cremosa: trunfos que fazem da fruta-do-conde boa opção

Por Flipar
A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente.
De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade.
A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial.
No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões.
O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil.
Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro.
Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais.
Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo.
A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura.
Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa.
A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce.
Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto.
O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco.
Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões.
Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C.
Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo
Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo.
Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis.
A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural.
Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo
Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória.
Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças.
O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras.
Também contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia.
A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas.
Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ?
Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis.
Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor