Por que a porcelana é vista como símbolo de arte e refinamento

Na Dinastia Shang, quando surgiu a porcelana, ela era feita a partir de argila caulinita submetida a altas temperaturas, criando um material translúcido e resistente. Durante a Dinastia Tang (618-907) os chineses refinaram a técnica, criando porcelana branca de alta qualidade, que se tornou símbolo de prestígio.
Na era da Dinastia Song (960-1279), a porcelana alcançou novos padrões estéticos, com acabamentos suaves e esmaltados, inspirados pela natureza.
Durante a Idade Média, porcelanas chinesas eram altamente cobiçadas na Europa, transportadas por caravelas e navios. Era o comércio da rota da seda.
Com influência da Dinastia Yuan (1271-1368) a combinação de cobalto importado da Ásia com técnicas chinesas criou o clássico estilo azul e branco.
Porcelanas da dinastia Ming (1368-1644) tornaram-se o padrão de luxo global, reconhecidas pela qualidade e detalhes vibrantes.
No século XVI, comerciantes portugueses levaram porcelana da China, despertando fascínio e colecionismo. Eles introduziram a porcelana na Europa
Na Europa, a porcelana foi chamada de “ouro branco” devido à sua beleza e valor extraordinário. As pessoas ficaram impressionadas com o material.
Artesãos europeus tentaram decifrar o segredo chinês sem sucesso, usando substitutos como o barro faiança.
Em 1708, o químico Johann Friedrich Böttger, da Saxônia, recriou a porcelana verdadeira, fundando a fábrica de Meissen. A primeira porcelana de pasta dura da Europa. A porcelana de Meissen dominou o estilo da porcelana europeia até 1756.
No século XVIII, a França se destacou com porcelanas elegantes, produzidas em fábricas como Sévres e Limoges.
E veio a era Industrial na Inglaterra. Fábricas como Wedgwood modernizaram a produção, tornando a porcelana acessível à classe média europeia.
A porcelana se tornou meio para criar esculturas decorativas, como as obras delicadas de Capodimonte, na Itália.
Além disso, peças de porcelana ganharam utilização cotidiana. Ela começou a ser usada em utensílios domésticos como pratos, copos e tigelas, destacando-se pela durabilidade.
No século XVII, o Japão inovou com porcelana Imari, famosa pelos motivos coloridos e intricados. Esta porcelana era muito popular na Europa desde 1650, quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais a importou da cidade de Arita.
A sua popularidade aumentou durante um século, aproveitando o facto de a produção de porcelana chinesa ter sido paralisada pela guerra civil, até substituir a cerâmica Arita em meados do século XVIII .
As porcelanas de Arita são frequentemente decoradas em vermelho-marrom, azul-verde, amarelo, azul e ouro, ostentando desenhos tipicamente japoneses e formas geométricas.
A aplicação de esmaltes multicoloridos deu às porcelanas um brilho vívido e proteção adicional contra danos.
No século XIX, avanços industriais possibilitaram fórmulas mais resistentes, levando ao uso técnico em química.
A cidade de Limoges, na França, é mundialmente famosa por sua porcelana. Desde o século XVIII, a cidade se destacou na produção de porcelana fina, caracterizada por sua pureza, delicadeza e resistência.
Utilizando caulim de alta qualidade encontrado na região, as peças de Limoges, como pratos, vasos e joias, são frequentemente decoradas com desenhos elaborados e acabamentos em ouro, sendo símbolos de sofisticação e arte.
Devido à não porosidade e facilidade de limpeza, a porcelana foi adotada na fabricação de equipamentos médicos. Na foto, Forno de Porcelana para Vácuo Dental com Controle Programável Automático de Laboratório.
No século XX, foi utilizada em isoladores para redes elétricas, graças à sua alta resistência térmica. Na foto, isoladores elétricos feitos de porcelana pela empresa Santa Terezinha.
A porcelana também é usada em acessórios como brincos, colares e broches, unindo beleza e delicadeza.
Pesquisas recentes exploram porcelana avançada como material em aplicações de alta temperatura e resistência.
Artistas criam obras de arte modernas com porcelana, expandindo suas fronteiras como meio criativo. E o material também tem apelo sustentável. Novas técnicas minimizam impactos ambientais durante a produção de porcelana.
Hoje, a porcelana é reconhecida como um patrimônio cultural e histórico, celebrada em museus e como uma forma de produção de artesanato global.