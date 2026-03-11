Tribunal de Haia: a história da corte internacional que julga crimes contra a humanidade

Por Flipar
A expressão é usada de maneira ampla para se referir principalmente ao Tribunal Penal Internacional, uma corte criada para julgar indivíduos acusados de cometer alguns dos crimes mais graves previstos pelo direito internacional, como genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, mais recentemente, crimes de agressão.
A corte funciona como um mecanismo global de responsabilização quando sistemas judiciais nacionais não conseguem ou não querem investigar e punir esses delitos.
Décadas depois, a proposta avançou durante a conferência diplomática realizada em 1998, em Roma, quando foi aprovado o Estatuto de Roma, tratado que estabeleceu as bases jurídicas do Tribunal Penal Internacional.
A atuação do tribunal é regida pelo princípio da complementaridade. Isso significa que o TPI não substitui os sistemas judiciais nacionais, mas atua quando se constata que as autoridades de um país não investigaram adequadamente crimes graves ou demonstram incapacidade ou falta de vontade política para fazê-lo.
Diferentemente de outros mecanismos internacionais, o tribunal não julga países, mas indivíduos considerados responsáveis por esses atos, o que inclui chefes de Estado, líderes militares e autoridades políticas.
Ao longo de sua história, o tribunal abriu processos contra diversas figuras políticas e militares acusadas de atentar gravemente contra os direitos humanos.
Outro caso emblemático envolve o ex-presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo, julgado por crimes contra a humanidade após a crise política que se seguiu às eleições de 2010. No entanto, ele acabou absolvido pelo tribunal em 2019.
Embora seu julgamento tenha ocorrido no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, também sediado em Haia, o caso contribuiu para consolidar a cidade como um centro mundial da justiça internacional.
Apesar de ser frequentemente associado ao Tribunal Penal Internacional, Haia abriga ainda outra instituição fundamental do direito internacional: a Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas.
Diferentemente do TPI, essa corte julga disputas jurídicas entre países e emite pareceres consultivos sobre questões do direito internacional.
Embora enfrente desafios políticos e dependa da cooperação dos Estados para prender acusados e executar suas decisões, o Tribunal Penal Internacional representa um dos principais esforços da comunidade internacional para combater a impunidade em crimes que afetam a humanidade como um todo e fortalecer os mecanismos globais de justiça internacional.