Carmo Dalla Vecchia retorna como Rei Augusto em “A Nobreza do Amor”

Por Flipar
Os personagens foram originalmente apresentados em ?Cordel Encantado?, novela exibida em 2011 e escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes. A trama misturou contos de fadas com a cultura do cangaço no sertão brasileiro e acompanhou o romance entre a princesa escondida Açucena, interpretada por Bianca Bin, e o sertanejo Jesuíno, vivido por Cauã Reymond. O casal enfrentava a vilã Úrsula, interpretada por Débora Bloch, e o coronel Timóteo, personagem de Bruno Gagliasso.
?A Nobreza do Amor? é assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com colaboração de Dora Castellar, Alessandro Marson, Duba Elia e Dione Carlos. A direção artística é de Gustavo Fernandez, com direção geral de Pedro Peregrino e direção de Ricardo França e Mariana Betti. A produção é de Andrea Kelly, com produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.
O convite também marca o retorno de Carmo Dalla Vecchia às novelas desde ?Amor Perfeito?, da TV Globo, exibida em 2023, protagonizada por Camila Queiroz e escrita pelos mesmos autores da nova produção. Lucy Ramos também integrou o elenco desta produção.
Em setembro de 2025, Carmo Dalla Vecchia chamou atenção ao surgir com um visual diferente nas redes sociais e responder às críticas sobre sua aparência. O ator apareceu com bigode, cavanhaque e sobrancelhas descoloridos, mudança que gerou reações divergentes e comentários negativos na internet. Diante de uma mensagem que afirmava que ele ?já foi lindo?, respondeu de forma irônica que poderia voltar a ser padrão se quisesse, mas que estava satisfeito com a própria imagem.
Carmo Dalla Vecchia, nascido em 21 de agosto de 1971, ganhou projeção nacional em 2000 ao protagonizar a quinta temporada de ?Chiquititas?. Ao longo de mais de duas décadas de carreira, construiu trajetória sólida na televisão e é conhecido por papéis em ?Pícara Sonhadora?, ?Cobras e Lagartos?, ?A Favorita?, ?Cordel Encantado? e ?Império?.
Descendente de italianos, Carmo nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e se mudou com a família para Santa Maria em 1977, município localizado no mesmo estado, onde viveu até 1993. Naquele ano, se mudou para a cidade do Rio de Janeiro para investir no sonho de ser ator.
Ele iniciou a trajetória profissional como modelo em 1988 e, dois anos depois, venceu o concurso Look of the Year, o que lhe garantiu contrato com uma grande agência. Em 1994, passou a estudar na Oficina de Atores da Rede Globo e, no ano seguinte, deixou definitivamente a carreira de modelo para se dedicar à atuação.
Um de seus primeiros trabalhos na televisão foi na minissérie ?Engraçadinha? Seus Amores e Seus Pecados?, dirigida por Denise Saraceni, na qual interpretou Durval. Em 2000, se mudou para a Argentina para integrar o elenco da versão local de ?Chiquititas?. Na quinta temporada, interpretou Rian, par romântico de Carolina, personagem de Flávia Monteiro, assumindo o posto de protagonista masculino após a saída de Marcos Pasquim.
De volta ao Brasil, ganhou maior projeção ao viver o misterioso Luciano em ?Cobras e Lagartos?, novela de João Emanuel Carneiro exibida em 2006 e estrelada por Mariana Ximenes, Daniel de Oliveira, Lázaro Ramos, Taís Araújo e Carolina Dieckmann.
Também integrou o núcleo central de ?Cama de Gato? como Alcino. Em 2010, emagreceu 15 quilos para interpretar o bandeirante Silvério na série ?A Cura?. Em 2011, esteve entre os protagonistas de ?Cordel Encantado?, no papel do Rei Augusto de Seráfia. No ano seguinte, viveu o antagonista Fernando Sobral em ?Amor Eterno Amor?. Em 2013, interpretou o vilão Manfred em ?Joia Rara?. Depois, participou de ?Império”, como Maurílio, e de ?A Regra do Jogo?, no papel de Cézar.
Em 2017, atuou na minissérie italiana ?Di Padre in Figlia?, cuja tradução livre é ?De Pai para Filha?, exibida pela Rai 1. No ano seguinte, protagonizou a temporada ?Malhação: Vidas Brasileiras?, no papel de Rafael Porto, diretor de uma ONG que reencontra um amor do passado.
No teatro, participou de diversas montagens, entre elas a versão brasileira oficial do musical ?Billy Elliot?, em que interpretou Jack Elliot. Também atuou em ?Paixão de Cristo de Nova Jerusalém?, ?12 Anos ou a Memória da Queda?, ?Corte Fatal? e ?O Doente Imaginário?, além de produzir o espetáculo ?Estranho Casal?.
No cinema, destacou-se em ?Onde Andará Dulce Veiga??. Ambientado nos anos 1980, o filme acompanha um jornalista que decide investigar o desaparecimento da cantora Dulce Veiga, ocorrido nos anos 1960. Durante a busca, ele percorre diferentes regiões do Brasil e se envolve de forma crescente com a história da filha da artista.
Além da carreira como ator, Carmo também se dedica à fotografia e desenvolve trabalhos paralelos. Em 2013, realizou sua primeira exposição individual, ?Tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros?, apresentada na Galeria Sérgio Gonçalves, no Rio de Janeiro.
Em relação à sua vida pessoal, o ator é casado desde 2006 com João Emanuel Carneiro, autor de novelas como ?A Favorita? e ?Avenida Brasil?. O casal tem um filho, Pedro Rafael Carneiro Dalla Vecchia, nascido em agosto de 2019 por meio de barriga de aluguel.