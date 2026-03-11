Conheça a passagem do Gois, estrada engolida todos os dias pelo mar

O fenômeno das marés é o que dá vida à Passagem do Gois. Duas vezes ao dia, o oceano engole completamente a estrada, tornando-a invisível e perigosa. Esse ciclo natural é previsível, mas exige que os viajantes consultem horários específicos antes de se aventurar. A estrada é, portanto, um símbolo da dependência humana em relação às forças da natureza.