‘Nepo Babies’: Conheça filhos de atores que seguiram a mesma carreira dos pais

Antônio Benício e Pietro Antonelli: Filhos de Murilo Benício. Antônio, nascido em 1996, é fruto do relacionamento com a atriz Alessandra Negrini e atuou nas novelas ?Amor de Mãe? e na minissérie ?Onde Está Meu Coração?, do Globoplay. Já Pietro é filho do ator com Giovanna Antonelli. Ele concluiu as gravações de seu primeiro filme, ?Preto no Branco?, em março de 2026, e integrará o elenco da novela das 21h da TV Globo, ?Quem Ama Cuida?.