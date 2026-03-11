Veja estilos e padronagens de diferentes países em trajes típicos

Kilt – Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.
Imagem de Christopher Chilton por Pixabay

Kimono ? Japão
Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.
Imagem de Jason Goh por Pixabay

Sari ? Índia
Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.
Joy prokash roy/Wikimédia Commons

Keffiyeh ? Arábia Saudita
Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.
Remy Steinegger/Wikimédia Commons

Sombrero charro ? México
Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.
- Reprodução do Flickr Victor Muruet

Tam o? shanter ? Escócia
Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.
Divulgação

Clogs (tamancos de madeira) ? Países Baixos
Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.
OXLAEY.com/Wikimédia Commons

Poncho andino ? Peru
Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.
Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas

Boubou ? Senegal
Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes.
Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine

Dirndl ? Áustria
Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.
Florian Schott/Wikimédia Commons

Djellaba ? Marrocos
Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.
Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons

Kokoshnik ? Rússia
Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.
Reprodução do Facebook Helene Helenita

Fustanella ? Grécia
Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.
Reprodução do Flickr Eschi46

Áo dài ? Vietnã
Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.
Reprodução do Flickr Luan.Pham

Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.
William Murphy/Wikimédia Commons

