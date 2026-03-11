Empresário de São Paulo cria empresa de tapetes ecológicos para cachorros e fatura R$ 250 mil

Por Flipar
Em 2024, ele fundou a CindPaper, utilizando a estrutura da gráfica da família para desenvolver um produto à base de papel impermeabilizado e que se decompõe em apenas 120 dias.
Para se ter uma ideia, os modelos tradicionais levam até 450 anos para se decompor na natureza, algo extremamente prejudicial para o meio ambiente.
Os acessórios também não ficam atrás. Coleiras, guias, brinquedos, arranhadores para gatos, camas e caixas de transporte estão entre os mais vendidos.
A tecnologia também já é muito presente no mercado pet, como por exemplo comedouros automáticos que são programáveis por Wi-Fi, câmeras para monitorar pets à distância e coleiras com GPS.
Alguns produtos curiosos também surgiram, como bolos de aniversário, sorvetes próprios para cães e gatos ou até móveis planejados integrados à decoração da casa.
Estima-se que atualmente o Brasil tenha uma população de mais de 160 milhões de animais domésticos, incluindo cães, gatos, aves e peixes ornamentais.