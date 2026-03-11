Camaleões impressionam com sua incrível capacidade de camuflagem

Por Flipar

Camaleão é o nome dado aos animais pertencentes à Família Chamaeleonidae, que possuem cerca de 150 a 160 espécies diferentes.

O mais comum é da Chamaeleo chamaeleon, uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia.
Imagem de Jan Jakubowski por Pixabay

Esses animais apresentam uma cabeça angulosa, onde estão presentes olhos que se movimentam independentemente, e uma língua expandida e coberta por muco. Já o seu corpo é estreito e apresenta uma cauda preênsil (capaz de prender).
de Gleb Korovko por Pixabay

Uma das características desses animais que mais chamam atenção é a sua capacidade de mudar de cor, o que lhes permite camuflar-se no ambiente (mimetismo).
chameleon-384957_1280

Nesse sentido, a família teve origem há mais de 100 milhões de anos, quando se separou da Agamidae, de acordo com o registro fóssil.
Imagem de AQgraphy por Pixabay

Dessa forma, o nome camaleão é derivado das palavras gregas significante a “leão da terra” Chamai (na terra, no chão) e leon (leão).
Imagem de Robert Balog por Pixabay

Eles possuem até 60 centímetros de comprimento, com uma língua muito grande para pegar suas presas (mariposas, besouros, joaninhas, gafanhotos, moscas e algumas folhas secas).
Imagem de Frank Winkler por Pixabay

No momento de seu ataque, tem o costume de movimentar-se com lentidão para não ser notado. Em seguida, com agilidade, consegue estender a língua quase um metro e capturar as presas.
Imagem de Enrique por Pixabay

Os seus olhos podem ser movidos independentemente para qualquer direção, o que lhe confere aparência curiosa. Quando um camaleão vê uma presa, pode fixá-la com um olho e utilizar o outro para verificar se não há predadores nas redondezas.
Imagem de PollyDot por Pixabay

O camaleão é coberto por escamas. Afinal, sua pele possui queratina, o que apresenta uma série de vantagens. como a resistência. Diferentes espécies são capazes de variar a sua coloração por meio de combinações de rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, etc.
Imagem de Pavan Prasad por Pixabay

O camaleão precisa fazer a “mudança” de pele durante seu crescimento (a pele antiga descama, dando lugar a outra), assim como fazem as serpentes e outros lagartos. Eles têm duas camadas sobrepostas, dentro de sua pele, que controlam a cor e a termorregulação.
Imagem de Krahulic por Pixabay

A maior parte dos camaleões vive na África e em Madagascar, embora algumas espécies também sejam encontradas em Portugal, em Espanha, Sri Lanka, Índia e até na Ásia Menor.
Imagem de ???? ??????? por Pixabay

As diferentes espécies habitam diferentes ambientes, como montanhas, florestas pluviais, savanas e às vezes desertos e estepes. Os camaleões têm como habitat, em sua maior parte, as árvores, porém também são achados em alguns arbustos.
Imagem de Tim Hart por Pixabay

A capacidade dos camaleões de mudar de cor é uma adaptação incrível que lhes permite se camuflar e se proteger de predadores, enganar presas e marcar território.
Imagem de Marcel Langthim por Pixabay

As células de pigmento especializadas na pele deste animal são conhecidas como cromatóforos. Elas permitem que eles mudem de cor para combinar com o ambiente ao seu redor.
Imagem de ???? ??????? por Pixabay

Eles são animais selvagens e precisam de um ambiente adequado e cuidados especiais. Apesar disso, são mantidos como animais de estimação em alguns lugares.
Imagem de petruchino80 por Pixabay

No Brasil, a posse de camaleões como animais de estimação é regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para adotar legalmente, é necessário obter autorização.
Imagem de ???? ??????? por Pixabay

Na Amazônia e na Região Nordeste do Brasil, o lagarto conhecido como iguana (Iguana iguana) é por vezes chamado de camaleão, embora pertença a uma família diferente (família Iguanidae).
Sabine/Pixabay

Todos os camaleões são animais diurnos, com atividade pela manhã e no entardecer. No entanto, não são caçadores ativos, ficando horas imóveis, esperando uma presa passar por eles.
Imagem de Dan Sudermann por Pixabay

Em cativeiro, também comem frutas como mamão, banana, pequenos pedaços de maçã, mas essa dieta só é válida para animais adultos: filhotes são quase exclusivamente insectívoros.
Imagem de Anita por Pixabay

Os camaleões vivem a maior parte de suas vidas solitariamente e são bastante agressivos contra outros membros de sua mesma espécie, mesmo que sejam fêmeas.
Hans Bernhard wikimedia commons

O hábito solitário só é abandonado na época de acasalamento, quando o macho desce das árvores à procura de fêmeas. Os camaleões mordem se forem provocados, mas a mordida não causa dores muito fortes
Imagem de DomenicBlair por Pixabay

Na simbologia de algumas tribos africanas, o camaleão é um animal sagrado, visto como o criador dos primeiros homens. Nunca é morto, e quando é encontrado no caminho, tiram-no com precaução, com medo de maldições
Imagem de H. B. por Pixabay

No cinema, Rango, personagem protagonista de um filme de animação, do ano de 2011, dirigido por Gore Verbinski, é um camaleão.
Divulgação

Veja mais Top Stories