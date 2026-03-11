‘Moças do Yakult’ entregam probióticos e ajudam a combater solidão de pessoas idosas no Japão

Por Flipar
Eles atuam principalmente no sistema digestivo, ajudando a equilibrar a microbiota intestinal, que é o conjunto de trilhões de microrganismos que vivem no intestino humano.
Esse ecossistema é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo digestão, metabolismo, imunidade e até aspectos relacionados ao humor e ao bem-estar.
O conceito de probiótico começou a ganhar forma no início do século 20, quando cientistas passaram a observar que certas bactérias presentes em alimentos fermentados pareciam trazer efeitos positivos à saúde.
Seu objetivo era combater doenças infecciosas comuns na época, fortalecendo o intestino por meio da ingestão de bactérias consideradas positivas para o organismo humano.
Entre as bactérias probióticas mais conhecidas estão espécies dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces (uma levedura) e algumas linhagens de Streptococcus e Enterococcus.
Cada cepa pode ter funções específicas, por isso diferentes probióticos podem produzir efeitos distintos no organismo, desde ajuda na digestão de alimentos, equilíbrio da flora intestinal, e até redução de certos problemas gastrointestinais.
A principal área de atuação dos probióticos é o intestino. Eles ajudam a manter o equilíbrio entre bactérias benéficas e potencialmente prejudiciais, competindo por espaço e nutrientes dentro do trato digestivo.
Apesar dos potenciais benefícios, os efeitos dos probióticos podem variar bastante entre indivíduos, dependendo da composição da microbiota intestinal, da dieta, da idade e do estado geral de saúde.