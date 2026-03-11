Descubra as curiosas origens de nomes de pratos famosos

Por Flipar
Inicialmente restrito à aristocracia, o prato se espalhou pelo mundo e ganhou variações conforme a cultura de cada país. No Brasil, tornou-se um clássico, embora seja bem diferente da receita original russa feita com creme azedo.
Filé Oswaldo Aranha: Prato tradicional da culinária carioca, recebeu esse nome em homenagem ao diplomata gaúcho Oswaldo Aranha, frequentador do Restaurante Cosmopolita, no Rio de Janeiro, nas décadas de 1930 e 1940.
A receita surgiu a partir de suas preferências pessoais ? filé alto com muito alho frito, acompanhado de arroz, farofa e batatas portuguesas ? e fez tanto sucesso entre os clientes que acabou incorporada ao cardápio.
A salsicha longa passou a ser chamada informalmente de dachshund sausage, em referência ao formato semelhante ao do cachorro da raça dachshund. Com o tempo, a expressão foi abreviada para “hot dog”.
Feijão-Tropeiro: O feijão-tropeiro surgiu no Brasil colonial como uma refeição prática dos tropeiros que viajavam pelo interior do país entre os séculos 17 e 19.
Criado para atender às necessidades das longas jornadas, o prato combinava feijão, farinha de mandioca e carnes conservadas. Com o tempo, novos ingredientes como ovos e cebola foram adicionados.
A versão colorida e recheada, hoje símbolo da confeitaria francesa, surgiu apenas no século 20, em Paris, com Pierre Hermé, da Ladurée, que transformou o macaron em um ícone da alta gastronomia.
Panetone: A origem mais famosa do panetone é atribuída a uma lenda do século 15, na corte de Milão, quando um ajudante chamado Toni improvisou uma nova sobremesa após um erro na cozinha, misturando frutas e açúcar a um pão de fermentação.
Caipirinha: O nome caipirinha tem origem social e cultural, derivado do termo ?caipira?, usado para designar moradores do interior brasileiro, principalmente do Sudeste, com o diminutivo reforçando um tom afetivo.
Brigadeiro: O nome brigadeiro refere-se à patente militar de Eduardo Gomes, então oficial da Força Aérea Brasileira e candidato à Presidência da República em 1945.
Outra versão sugere que o nome nasceu do grito dos vendedores de rua para as crianças que tentavam ganhar o doce: “pede, moleque!”. Outra hipótese foca na consistência dura do doce, que muitas vezes era quebrado com os pés pelas crianças.