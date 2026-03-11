A vida debaixo da terra: conheça animais de diferentes espécies que vivem em tocas

Por Flipar
Esse comportamento é comum em diferentes grupos da fauna, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e até algumas aves e insetos. Conheça alguns animais que vivem em tocas!
Tatu ? Escava tocas profundas usando suas garras fortes. Essas galerias servem como abrigo contra predadores e contra o calor, já que a temperatura no interior da toca costuma ser mais estável.
Toupeira ? Um verdadeiro mestre da escavação que passa quase toda a vida debaixo da terra, criando galerias para caçar insetos e minhocas.
Raposa ? Algumas espécies de raposas têm o costume de usar tocas para descansar e criar filhotes. Um exemplo é a raposa-do-ártico, que cria abrigos em momentos de nevascas.
Marmota ? As marmotas ? que nada mais são do que grandes esquilos terrestres ? constroem sistemas de túneis extremamente organizados que podem chegar a ter 20 metros de comprimento!
Lagartos escavadores ? Algumas espécies , como o lagarto-de-cauda-espinhosa, fazem túneis para procurar alimento, se esconder, fazer abrigo ou buscar locais mais úmidos para colocar seus ovos.
Sapos escavadores ? Certas espécies de sapos passam parte do tempo enterradas ou em pequenas tocas úmidas no solo, o que ajuda a evitar a perda de água e a sobreviver em ambientes secos.
Doninha ? Esse predador ágil não cria suas próprias tocas, mas costuma ocupar tocas de roedores ou cavidades no solo para descansar e criar seus filhotes.