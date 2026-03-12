Bioluminescência e ‘pulmão da Terra’: veja a origem e o papel dos plânctons na natureza

Esse efeito é causado pela bioluminescência de microrganismos chamados fitoplânctons, que emitem luz quando são perturbados por ondas, passos na areia ou movimentos na água.
A paisagem luminosa se tornou uma das atrações naturais mais famosas do arquipélago e já inspirou representações em produções culturais, como o filme “Avatar”, de 2009.
O termo plâncton não se refere a uma única espécie, mas sim a um conjunto de organismos microscópicos que vivem suspensos na água e são levados pelas correntes marinhas, sem capacidade de nadar contra elas.
O plâncton é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e para o equilíbrio ambiental da Terra, pois forma a base da cadeia alimentar de grande parte da vida marinha.
O fitoplâncton é composto por organismos autotróficos, como algas microscópicas e cianobactérias, que realizam fotossíntese. Assim como as plantas terrestres, eles utilizam a luz do sol, o dióxido de carbono e nutrientes presentes na água para produzir energia.
Por isso, o fitoplâncton é considerado o principal produtor primário dos oceanos, sendo responsável por iniciar grande parte das cadeias alimentares marinhas.
Estima-se que o fitoplâncton seja responsável por cerca de metade do oxigênio liberado na atmosfera do planeta, funcionando como verdadeiros “pulmões da Terra”.
Além desses, existe também o bacterioplâncton, composto por bactérias e arqueias que desempenham um papel crucial na decomposição e na reciclagem de nutrientes no oceano.