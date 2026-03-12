Nomes de bebês associados à felicidade; veja

Por Flipar

ANA – Vem do hebraico Hanna, que significa ‘cheia de graça, bem-aventurada’.
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ANANDA – Vem do sânscrito Anand, ‘felicidade, alegria’. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas.
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BARUC – Vem do hebraico e significa ‘afortunado, próspero, feliz’.
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BEATRIZ – Vem do latim Beatrice, ‘aquela que traz felicidade’.
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BENJAMIN – Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer ‘filho’, e yamin, ‘mão direita’. É o ‘filho da felicidade’.
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CAIO (OU GAIO) – Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se)
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ELISA – Vem do fenício Elizah, ‘alegre’. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, ‘promessa divina’.
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FAUSTO – Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo.
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HILÁRIO – Vem do grego Hilaros, que significa ‘alegre, jovial’
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KEIKO – Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, ‘bênção, alegria, congratulação’.
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LETÍCIA – Vem do latim Laetitia, ‘alegria, prazer, felicidade’
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NATAN (OU NATHAN) – Vem do hebraico natán, representando ‘presente de Deus’.
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NINO – Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa ‘alegre, auspicioso’.
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THALIA – Vem do grego Thállo, o qual significa ‘viço, exuberância’
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