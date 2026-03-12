Usada em inúmeros cosméticos, lanolina tem origem curiosa que muita gente não sabe; confira

Por Flipar
Frequentemente chamada de “cera de lã”, a lanolina é uma espécie de cera gordurosa produzida pelas glândulas sebáceas das ovelhas e fica impregnada na lã do animal.
Sua principal função na natureza é proteger a lã e a pele da ovelha contra umidade, chuva e variações de temperatura, formando uma camada impermeável que ajuda a manter o animal aquecido e seco.
Esse líquido é então filtrado e submetido a processos de separação e purificação que permitem extrair a lanolina em sua forma bruta, uma substância amarelada e de textura gordurosa.
Uma de suas propriedades mais valorizadas é a capacidade de reter água e formar uma barreira protetora na pele. Por isso, ela é considerada um excelente agente emoliente e hidratante, ajudando a evitar o ressecamento e a manter a pele macia.
Já na indústria de cuidados capilares, pode ser usada em condicionadores e produtos para cabelos secos ou danificados, ajudando a reter a umidade e melhorar a maciez dos fios.
Além dos cosméticos, a lanolina também tem aplicações menos conhecidas. Ela já foi utilizada como lubrificante industrial, especialmente em equipamentos metálicos e instrumentos de precisão, porque forma uma película protetora contra corrosão.
Por isso, em cosméticos modernos costuma-se usar versões altamente purificadas, chamadas de ?lanolina anidra? ou ?lanolina refinada?, que reduzem o risco de irritação.
Apesar de sua origem animal, a extração da lanolina é considerada um processo de baixo impacto, já que é um subproduto natural da indústria têxtil e não exige o abate do animal.
Hoje, mesmo com o surgimento de alternativas sintéticas e vegetais, a lanolina permanece insuperável em sua capacidade de simular a barreira cutânea natural, sendo um pilar fundamental tanto na dermatologia quanto na biotecnologia.