É só o nome? Entenda as diferenças entre ponkan, mexerica, morgote, tangerina e bergamota

Por Flipar
A ponkan é uma das variedades mais populares de tangerina no Brasil. Ela se destaca por ser maior que a maioria das outras mandarinas, ter casca grossa e muito fácil de remover.
Já a morgote também pertence ao grupo das tangerinas, mas apresenta algumas diferenças em relação à ponkan. Ela costuma ser menor, com casca mais fina e mais aderida à polpa, o que a torna um pouco mais difícil de descascar.
Em compensação, a fruta é extremamente doce e muito suculenta, o que faz com que seja bastante valorizada comercialmente. A morgote também tende a ter mais sementes e amadurece um pouco mais tarde na temporada de cítricos.
A bergamota é uma fruta mais amarga e ácida, raramente consumida in natura, sendo sua casca a base para o óleo essencial que dá o aroma característico ao chá Earl Grey.