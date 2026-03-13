As plantas fáceis de cuidar e que não precisam de poda frequente

Por Flipar

A Espireia é um gênero de arbustos floríferos da família Rosaceae, nativo da zona temperada do Hemisfério Norte, com maior diversidade no leste da Ásia .
Pipi69e - wikimedia commons

Uma das espécies, Spiraea japonica, é originária do Japão e da China, crescendo bem em solo alcalino, sob sol pleno ou meia-sombra .
Paul Hermans - wikimedia commons

Popularmente chamada de ?buquê de noiva?, a Espireia exibe flores vibrantes em tons de rosa, roxo ou branco, atingindo entre 60?cm e 1,5?m de altura .
Shizhao - wikimedia commons

A Tuia americana, ou Thuja occidentalis, é uma conífera perene da família Cupressaceae, nativa do leste do Canadá e do norte dos Estados Unidos .
Daniel Dumais - wikimedia comons

A variedade anã ?Anna?s Magic Ball? destaca-se por sua forma compacta e visual limpo, ideal para cercas-vivas discretas e com manutenção reduzida .
Reprodução de vídeo Proven Winners ColorChoice Flowering Shrubs

Sua folhagem densa e perene confere elegância duradoura ao jardim sem necessidade de podas frequentes.
Joshua Mayer wikimedia commons

O gênero Yucca compreende plantas robustas dentro da família Asparagaceae, naturais da América do Norte, da América Central até o Canadá meridional .
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É também resistente à seca, pragas e fácil de manter, ideal para locais com bastante sol e solo drenado.
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Cactos e suculentas constituem um grupo diversificado de plantas xerófitas adaptadas a ambientes áridos e secos. Os cactos pertencem à família Cactaceae, com quase 2?mil espécies nativas da América do Norte e do Sul ? especialmente México ? e cultivadas mundialmente .
Cacto Zebra - Cactos exóticos - Reprodução Youtube

Já as suculentas incluem muitas outras famílias, originárias de regiões áridas como África do Sul e Madagascar .
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