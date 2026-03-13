Escritora que participou da fundação da Academia Brasileira de Letras foi excluída por ser mulher; conheça

Por Flipar
Anos depois, descobriu-se que a escritora Júlia Lopes de Almeida teve participação importante na criação da Academia, mas foi deixada de fora por ser mulher ? sua cadeira foi ocupada por seu marido, Filinto de Almeida.
Durante parte da juventude, Júlia viveu em Campinas, onde iniciou sua carreira como escritora, publicando textos em jornais e revistas em uma época em que a presença feminina no meio literário era rara e muitas vezes desencorajada.
Sua produção literária ganhou destaque pela sensibilidade social e pelo olhar crítico sobre a sociedade da época, especialmente em relação ao papel da mulher, à educação e às transformações urbanas e culturais do país.
Entre suas obras mais conhecidas estão os romances “A Falência”, de 1901, considerado por muitos críticos sua obra-prima, “A Viúva Simões”, de 1897, “Memórias de Martha”, de 1899, e “Cruel Amor”, 1911.
Em 1887, Júlia se casou com o escritor português Filinto de Almeida. Em 1888, ela retornou ao Brasil e publicou “Memórias de Martha”, considerado seu primeiro romance.
Além da produção literária voltada ao público adulto, Júlia também se destacou na literatura infantil e em textos voltados à educação e à formação moral.
Ela defendia a importância da instrução feminina e acreditava que a educação era fundamental para o progresso da sociedade. Em muitas de suas crônicas, discutia temas como cidadania, urbanização e o papel social das mulheres.
Décadas depois, sua trajetória permanece como um símbolo da resistência feminina e da necessidade de revisar os nomes apagados da cultura brasileira.