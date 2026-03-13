A tradição da mitologia viking nos países nórdicos

Por Flipar
Nos últimos anos, diversos vestígios e relíquias da Era Viking, que também faz parte da cultura nórdica, vêm sendo descobertos na Escandinávia.
Arqueólogos da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia encontraram vestígios de um navio viking datado do século 8. Acredita-se que a embarcação tinha entre 39 e 46 pés (12 e 14 metros).
Em março de 2024, o britânico Trevor Penny, uma espécie de caçador de relíquias, encontrou uma espada de origem viking que, segundo especialistas, deve ter cerca de 2 mil anos.
No Reino Unido, há uma lei que exige a entrega de objetos com mais de 300 anos para as instituições que cuidam da história. A espada estava no Rio Cherwell, afluente do famoso Rio Tamisa, na região central.
Em fevereiro de 2024, arqueólogos da Universidade de Stavanger descobriram uma construção que teria sido um mercado da Era Viking na Ilha de Klosterøy, na costa sudoeste da Noruega.
Os vikings eram um povo de origem germânica que surgiu na região da Escandinávia. Eles se transformaram em guerreiros, exploradores e piratas nórdicos.
Os principais alvos dos vikings durante as incursões eram os mosteiros e igrejas. Assim, os clérigos propagaram uma má reputação dos vikings como violentos e bárbaros.
O monge inglês Alcuíno (no meio) chegou a declarar que esse povo nórdico era um castigo divino por sua estratégia de expandir seu território através de ataques, embora, ao longo da história, cristãos também tenham agido com violência em muitos momentos.
Assim, o líder da Frância cedeu a região da Normandia ao povo nórdico. Por sinal, o nome vem da palavra ?nordmanni?, que significa homens do norte (alusão aos vikings). Como retribuição, eles contribuíram na defesa do literal francês.
Depois do contato com os vikings, os cristãos se apoderaram da cerimônia para criar o Natal, festividade que celebra o nascimento de Jesus Cristo. A partir do século 10, a religião do povo nórdico foi enfraquecendo e passou por uma cristianização.