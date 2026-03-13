Cidades com passeios de barco incríveis

Por Flipar
Esses locais permitem passeios de barco tranquilos, que oferecem novas perspectivas e experiências diferentes do trânsito urbano. Além disso, canais embelezam as cidades e?agregam valor pelo estilo de vida às suas margens.
Veneza, Itália ? Conhecida como “A Cidade dos Canais,” Veneza tem centenas de canais, com o Grande Canal sendo o principal. Gôndolas e barcos transportam turistas por suas ruas aquáticas.
Bruges, Bélgica ? Os canais de Bruges, datados da Idade Média, oferecem passeios que revelam a beleza de suas pontes e edifícios históricos, além de seu charme medieval preservado.
Amsterdã, Países Baixos ? Com mais de 100 km de canais, Amsterdã é apelidada de “Veneza do Norte.” Seus canais históricos são ideais para explorar a arquitetura e a vida local.
Estocolmo, Suécia ? Chamado de “A Veneza do Norte,” Estocolmo é construído sobre 14 ilhas conectadas por canais, ideais para passeios de barco que mostram o melhor de sua arquitetura escandinava.
Annecy, França ? Conhecida como a “Veneza dos Alpes,” Annecy tem um lago e canais cristalinos, onde passeios de barco revelam vistas de montanhas e casas medievais coloridas
Hamburgo, Alemanha ? Com mais pontes que Veneza e Amsterdã juntas, Hamburgo tem um sistema de canais que corta o centro da cidade, oferecendo passeios aquáticos pela arquitetura e vida local.
San Petersburgo, Rússia ? Os canais de São Petersburgo foram inspirados nos de Amsterdã e Veneza, com rios e canais cortando o centro histórico e possibilitando cruzeiros.
Suzhou, China ? Conhecida como a “Veneza do Oriente,” Suzhou tem uma rede de canais históricos onde barcos levam turistas por templos, jardins e arquitetura chinesa antiga.
Alleppey, Índia ? Famosa pelos “backwaters” de Kerala, os canais de Alleppey permitem passeios de barco em meio a áreas rurais e cenários naturais tranquilos.
Recife (Pernambuco) ? Conhecida como a “Veneza Brasileira,” Recife tem vários canais e pontes, especialmente na área central e no Bairro do Recife Antigo. Há passeios de barco que percorrem esses canais, mostrando a arquitetura histórica e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe.
Manaus (Amazonas) ? Embora não tenha canais artificiais, Manaus tem passeios de barco pelos inúmeros canais naturais formados pelo rio Negro e seus afluentes, especialmente na região do encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.
Paraty (Rio de Janeiro) ? Com uma rede de canais e rios, Paraty oferece passeios de barco tanto no mar como em áreas de mangue e canais de água doce próximos ao centro histórico, proporcionando uma experiência de contato com a natureza e o charme colonial da cidade.