Yellowstone é o primeiro parque nacional do mundo e abriga ‘supervulcão’ adormecido

Por Flipar
Yellowstone ocupa uma área de cerca de 8.983 km², composta por florestas, montanhas, rios, cânions e uma impressionante concentração de fenômenos geotérmicos.
Em Yellowstone, a terra parece estar “viva”. O parque abriga aproximadamente 62% do total de fontes geotermais e gêiseres existentes em todo o planeta.
Além dos gêiseres, existem piscinas naturais de águas termais com cores vibrantes, como azul, laranja e amarelo, causadas por microorganismos que vivem no calor extremo.
A natureza selvagem de Yellowstone também é impressionante. É um dos melhores lugares para ver animais livres em seu habitat natural, como bisões, alces, cervos, lobos, coiotes, ursos-negros e ursos-pardos.
Os bisões de Yellowstone, por exemplo, formam o maior rebanho selvagem de bisão?americano em terras públicas dos Estados Unidos.
Do ponto de vista ambiental, Yellowstone integra o chamado Greater Yellowstone Ecosystem, um dos maiores ecossistemas temperados praticamente intactos do planeta.
Atualmente, Yellowstone é administrado pelo National Park Service e recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar da intensa visitação, há um esforço constante para equilibrar turismo e preservação ambiental.