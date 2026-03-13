Ele Ã© uma infrutescÃªncia, sendo um pseudofruto mÃºltiplo, que se forma a partir da fusÃ£o de vÃ¡rios ovÃ¡rios de flores (sicÃ´nio). Cada flor contribui para a formaÃ§Ã£o da estrutura final, assim como as da amendoeira ou da cerejeira.