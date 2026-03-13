Por Flipar
Coadjuvante ao longo do ano, o figo costuma se tornar um dos protagonistas nas mesas das festas de fim de ano. Ele tem um significado especial e representa, na BÃblia, prosperidade e seguranÃ§a.
A figueira Ã© mais semelhante a um arbusto do que a uma Ã¡rvore concreta, podendo medir entre 3 m e 10 m de altura.
Este pseudofruto, inclusive, possui formato semelhante ao de uma pera, porÃ©m um pouco menor, medindo de 3 cm a 7 cm.
A histÃ³ria do figo (pseudofruto) remonta Ã Antiguidade, sendo consumido por povos egÃpcios, judeus, gregos e romanos.
Segundo a BÃblia, folhas de figueira foram utilizadas por AdÃ£o e Eva para esconder seus corpos.
O figo Ã© uma das primeiras frutas cultivadas pelo homem, tanto que hÃ¡ desenhos rupestres em cavernas que retratam figueiras.
Os maiores produtores mundiais de figo sÃ£o os paÃses da Bacia ArÃ¡bica do MediterrÃ¢neo e os Estados Unidos. Entre as naÃ§Ãµes que se destacam na produÃ§Ã£o deste pseudofruto, estÃ£o Turquia, Egito, GrÃ©cia, IrÃ£, Marrocos, Espanha, ItÃ¡lia e Portugal.
No Brasil, o figo chegou por meio dos portugueses, no sÃ©culo XVI, tendo destaque no cultivo na regiÃ£o de Valinhos, no interior de SÃ£o Paulo e em Minas Gerais.
AlÃ©m disso, a regiÃ£o Sul do Brasil tambÃ©m cultiva bastante o figo verde, destinado Ã indÃºstria, na fabricaÃ§Ã£o de compotas e geleias
A safra gaÃºcha ocorre entre fevereiro e marÃ§o, enquanto SÃ£o Paulo e Minas Gerais colhem de novembro a abril.
Alguns botÃ¢nicos, porÃ©m, destacam que o figo, assim como morango, caju, maÃ§Ã£ e abacaxi, nÃ£o Ã© fruta, mas sim uma ?flor invertida?, (pseudofruto), com estruturas florais internas.
Ele Ã© uma infrutescÃªncia, sendo um pseudofruto mÃºltiplo, que se forma a partir da fusÃ£o de vÃ¡rios ovÃ¡rios de flores (sicÃ´nio). Cada flor contribui para a formaÃ§Ã£o da estrutura final, assim como as da amendoeira ou da cerejeira.
A figueira possui grande capacidade de adaptaÃ§Ã£o aos mais variados tipos, com restriÃ§Ãµes aos solos encharcados. Solos profundos, bem drenados e com boa capacidade de retenÃ§Ã£o de Ã¡gua sÃ£o ideais para o cultivo do figo.
Possui alto poder antioxidante e vitaminas A, B1, B2, C, K e E em sua composiÃ§Ã£o. Inclusive na versÃ£o seca. Ele tem aÃ§Ã£o laxativa suave e auxilia no combate a inflamaÃ§Ãµes do sistema respiratÃ³rio.
O figo auxilia a reduzir o risco de cÃ¢ncer, ajuda na constipaÃ§Ã£o intestinal e preserva a saÃºde Ã³ssea. AlÃ©m de prevenir e controlar a diabetes e a pressÃ£o arterial.
A polpa do figo Ã© a parte comestÃvel, sendo suculenta e rica em aÃ§Ãºcar, com alto teor energÃ©tico. No Brasil, o consumo se dÃ¡ mais pelo pseudofruto industrializado, seco e desidratado.
Existem mais de 750 tipos de figos, que podem ser encontrados em vÃ¡rios tamanhos, formas e cores. Os mais comuns sÃ£o os figos pretos, vermelhos, roxos, verdes e amarelos. No Brasil, os figos verde e roxo sÃ£o os mais consumidos.
O figo turco Ã© um dos mais famosos pseudofrutos secos e Ã© muito apreciado na Ã©poca natalina, enquanto no Budismo a figueira Ã© uma Ã¡rvore sagrada.
O figo Ã© um ingrediente que pode ser utilizado para fazer geleias e compotas. Assim, a primeira pode ser uma Ã³tima combinaÃ§Ã£o com queijos de mofo branco, massa dura ou mofo azul
JÃ¡ a segunda pode ser consumida pura, ou acompanhada com creme de leite ou com queijo Minas, por exemplo.
O figo tambÃ©m pode compor saladas ou outros pratos dando um toque adocicado e contrastando com ingredientes salgados.