A diversidade das cristas no mundo animal

Por Flipar
O dragão barbudo (Pogona vitticeps) possui uma “barba” espinhosa ao redor do pescoço, que pode ser erguida em situações de estresse ou para atrair parceiros. Esse lagarto é originário da Austrália e habita regiões áridas e semiáridas. Adapta-se bem ao cativeiro e pode viver até 15 anos.
O mandril (Mandrillus sphinx), um primata, apresenta uma crista de pelos no topo da cabeça, que pode ser erguida em momentos de excitação ou para exibir dominância. Esse primata é originário das florestas tropicais da África Central. Sua expectativa de vida pode chegar a 20 anos na natureza e até 30 em cativeiro.
Já o peixe-borboleta (Chaetodon auriga) possui uma crista óssea na cabeça, que pode ser usada para defesa ou para intimidar predadores. ) Esse peixe tropical vive nos recifes de coral do Indo-Pacífico, em águas rasas, onde se alimenta de pequenos invertebrados. Pode viver entre 5 e 7 anos.
Iguana-verde (Iguana iguana)- Nativa da América Central e do Sul. Vive em florestas tropicais úmidas, geralmente em árvores próximas a rios e lagos. Sua longevidade pode chegar a 20 anos em cativeiro, enquanto na natureza enfrenta mais desafios.
Galo (Gallus gallus domesticus) – O galo descende do galo-banquiva, originário do sudeste asiático. Ele habita principalmente ambientes rurais e urbanos, onde é criado para produção de carne e ovos. Sua expectativa de vida varia de 5 a 10 anos, dependendo das condições de manejo.
Tritão-cristado (Triturus cristatus) – Esse anfíbio tem origem na Europa e partes da Ásia. Prefere habitats úmidos, como lagoas e florestas temperadas, onde se esconde entre a vegetação. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 15 anos na natureza.
Galo-da-serra (Rupicola rupicola) – Essa ave é nativa da América do Sul, especialmente nas florestas da Amazônia. Vive em áreas montanhosas e cavernas, onde se abriga e nidifica. Pode viver cerca de 15 anos.
Basilisco-comum (Basiliscus basiliscus) – Originário da América Central e do Sul, o basilisco vive em florestas tropicais próximas a cursos d?água. Pode viver entre 7 e 10 anos na natureza, dependendo das condições ambientais.
Casuar (Casuarius casuarius)
– Essa ave de grande porte é encontrada nas florestas tropicais da Austrália e Nova Guiné. Vive em vegetação densa e é essencial para a dispersão de sementes. Pode viver entre 40 e 50 anos.
Pavão-azul (Pavo cristatus) – Originário do sul da Ásia, o pavão-azul habita florestas abertas e áreas próximas a rios. Sua expectativa de vida gira em torno de 15 a 25 anos.
Seriemas (Cariama cristata) – Essa ave terrestre é nativa da América do Sul, vivendo em campos abertos e cerrados. Pode viver cerca de 20 anos na natureza.