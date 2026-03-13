Temperos e especiarias dão toque especial na Gastronomia

Por Flipar
Manjericão- Com Origem mediterrânea, destaca-se em pratos italianos, pestos e antepastos. Utilizado em folhas ou em pó. Ter um pé de manjericão em casa perfuma o ambiente.
Alecrim- Aromático, combina com carnes suínas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pó, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce é uma deliciosa combinação.
Tomilho- Nativo do oeste europeu, realça o sabor de carnes grelhadas e terrines. Disponível geralmente em pó ou cultivado em vasos dentro de casa ou apartamento. O óleo essencial de tomilho tem propriedades antissépticas e digestivas.
Alho-poró – Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional ?cawn cennin.?
Coentro- Picante e refrescante, destaca-se na comida nordestina. Usado em peixes e caldos de frutos-do-mar tanto fresco quanto em pó. Sua semente também é utilizada nos temperos. Auxilia na redução do colesterol e equilibra as taxas de açúcar no sangue.
Orégano- Inseparável de pizzas, massas e carnes brancas como frango, essa erva é nativa do Mediterrâneo e possui propriedades antifúngicas. Geralmente usado desidratado, deve ser consumido misturado às receitas, não como medicamento.
Louro- Consumido em folhas desidratadas, moído ou in natura, é muito usado para longos cozimentos, principalmente no feijão – inclusive em feijoadas – dando um sabor especial ao prato. O chá da folha auxilia na digestão. Retirar após o cozimento para evitar sabor excessivo.
Cúrcuma- Especiaria oriunda da Índia, ótima em chás e pratos asiáticos, possui propriedades imunológicas. Conhecida como açafrão-da-terra, tem coloração amarela vibrante.
Cardamomo- Está entre as especiarias mais caras. Nativa da Índia Meridional, é versátil para uso em aves marinadas e sobremesas. É conhecida como afrodisíaco, aumenta a circulação sanguínea e auxilia contra disfunção erétil.
Pimenta-do-reino- É tida como umas das especiarias mais antigas e famosas. Tem aroma forte e levemente picante. Acompanha molhos, saladas e carnes. Moer sobre carne de churrasco com sal grosso realça o sabor.
Noz-moscada- Ralada para extração de um pó perfumado, a especiaria é nativa da Indonésia e combina com doces e pratos salgados. Ideal para receitas à base de leite, como strogonoffs e massas com molho branco.
Canela- Extraída da casca de árvores, rica em propriedades medicinais, a especiaria é originária da Índia. Versátil em doces e termogênica. Muito usada em mingaus. Controla níveis de açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular.
Priorize opções saudáveis e experimente esses temperos disponíveis em lojas de produtos naturais, mercados e empórios, para transformar suas refeições de maneira mais equlibrada.