Estado, territórios e bandeiras: entenda de vez as diferenças entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha

Por Flipar
Todos esses territórios fazem parte de uma única monarquia constitucional, atualmente chefiada pelo rei Charles III, e compartilham um governo central sediado em Londres.
É o Reino Unido que possui o assento na ONU, que emite os passaportes e que toma as decisões de defesa e política externa para todos os seus membros.
Por outro lado, tanto o inglês quanto o escocês são britânicos, pois ambos vivem na ilha da Grã-Bretanha. E, no fim das contas, todos eles são cidadãos do Reino Unido.
Cada camada tem sua própria bandeira, cultura e, em alguns casos, até parlamentos locais com certa autonomia, mas todos respondem à coroa e ao governo central britânico.
Já em eventos como os Jogos Olímpicos, os atletas competem juntos sob o nome de ?Team GB?, abreviação de Grã-Bretanha, embora atletas da Irlanda do Norte também possam integrar a delegação.
Há ainda uma distinção geográfica pouco conhecida: as chamadas Ilhas Britânicas. Esse termo geográfico engloba duas grandes ilhas ? a Grã-Bretanha e a Irlanda ? além de centenas de ilhas menores.