Joe Pesci e seus grandes papéis no cinema, da máfia à comédia

Em ?Esqueceram de Mim? (1990), comédia natalina que se tornou um fenômeno mundial, ele interpreta Harry Lime, um dos ladrões atrapalhados que tentam invadir a casa do pequeno Kevin, vivido por Macaulay Culkin. O contraste entre sua imagem de criminoso durão e o tom cômico do filme ajudou a criar um dos vilões mais memoráveis do cinema familiar dos anos 1990.