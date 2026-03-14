‘Jornada nas Estrelas’: 60 anos da saga que revolucionou a ficção científica

Por Flipar
Desde sua estreia na televisão norte-americana em 1966, a série atravessou gerações, expandiu-se para múltiplas produções derivadas e consolidou um universo narrativo que mistura ficção científica, reflexão social e imaginação futurista.
A série original foi criada pelo roteirista e produtor Gene Roddenberry, que concebeu o projeto como uma espécie de ?faroeste espacial?, ambientado em uma nave que percorre os confins da galáxia em missões de exploração.
Exibida originalmente pela NBC entre 1966 e 1969, a produção acompanhava as aventuras da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos: explorar novos mundos para buscar novas formas de vida e civilizações.
Embora a audiência tenha sido modesta durante sua exibição inicial, a série ganhou enorme popularidade nas reprises televisivas da década de 1970, transformando-se gradualmente em um fenômeno cultural.
Grande parte desse sucesso se deve ao carisma de seu elenco e à química entre os personagens centrais. Já William Shatner interpretou o capitão James T. Kirk, líder da Enterprise conhecido por sua coragem e impulsividade.
Leonard Nimoy deu vida ao oficial científico Spock, um vulcano (espécie humanóide fictícia) cuja lógica implacável se tornou um dos elementos mais icônicos da franquia. Para completar, DeForest Kelley como o médico Leonard ?Bones? McCoy, Nichelle Nichols como a oficial de comunicações Uhura, George Takei como o timoneiro Hikaru Sulu e James Doohan como o engenheiro Montgomery Scott.
Mesmo após o fim da série original, o universo de Jornada nas Estrelas continuou a se expandir. Em 1979, o lançamento do filme ?Jornada nas Estrelas? levou a franquia para o cinema e inaugurou uma série de produções cinematográficas que se estenderia por décadas. Ao longo dos anos 1980 e 1990, novos longas-metragens com o elenco original consolidaram a popularidade da saga.
O verdadeiro renascimento da franquia ocorreu em 1987 com a estreia de ?Jornada nas Estrelas: A Nova Geração?. Ambientada cerca de um século após os eventos da série original, a produção apresentou uma nova tripulação da Enterprise, liderada pelo capitão Jean-Luc Picard, interpretado por Patrick Stewart.
O sucesso de ?Jornada nas Estrelas: A Nova Geração? levou à criação de novas séries derivadas, entre elas ?Deep Space Nine?, ?Voyager? e ?Enterprise?, que expandiram ainda mais a mitologia da franquia.
A partir da década de 2000, a saga passou por novas reinvenções. Em 2009, um reboot cinematográfico dirigido por J. J. Abrams apresentou versões mais jovens dos personagens clássicos, interpretados por atores como Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldaña, aproximando a franquia de uma nova geração de espectadores.
Paralelamente, o streaming impulsionou uma nova fase televisiva, com séries como ?Star Trek: Discovery?, ?Star Trek: Picard?, ?Star Trek: Strange New Worlds? e ?Star Trek: Lower Decks?, demonstrando a capacidade de renovação constante do universo criado por Roddenberry.
Ao longo de seis décadas, Jornada nas Estrelas também deixou marcas profundas fora das telas. A franquia inspirou cientistas, engenheiros e pesquisadores, influenciando desde o desenvolvimento de tecnologias até o interesse popular pela exploração espacial.
O celular moderno, por exemplo, costuma ser comparado ao comunicador usado pelos personagens da série original, e diversos astronautas da NASA já mencionaram a obra como uma inspiração para suas carreiras.
Além disso, o gesto vulcano acompanhado da frase ?vida longa e próspera?, popularizado por Spock, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis da ficção científica.
Outro aspecto central do legado de ?Jornada nas Estrelas? é sua tradição de abordar temas sociais e políticos por meio da ficção científica.
Ao longo das décadas, a franquia tratou de assuntos como racismo, guerra, direitos civis, intolerância religiosa e desigualdade, frequentemente refletindo debates contemporâneos dentro de narrativas ambientadas em um futuro distante.
Após 60 anos de sua estreia, ?Jornada nas Estrelas? permanece como um dos universos ficcionais mais amplos da história do entretenimento, reunindo centenas de episódios televisivos, filmes, romances, quadrinhos, jogos e uma das comunidades de fãs mais dedicadas do mundo.