‘Jornada nas Estrelas’: 60 anos da saga que revolucionou a ficção científica

Mesmo após o fim da série original, o universo de Jornada nas Estrelas continuou a se expandir. Em 1979, o lançamento do filme ?Jornada nas Estrelas? levou a franquia para o cinema e inaugurou uma série de produções cinematográficas que se estenderia por décadas. Ao longo dos anos 1980 e 1990, novos longas-metragens com o elenco original consolidaram a popularidade da saga.