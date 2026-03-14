Quem produz lã mais macia? Qual a mais sociável? Saiba as semelhanças e diferenças entre lhamas e alpacas

Por Flipar
As duas espécies são pertencentes à família dos camelídeos, a mesma dos camelos e dromedários, mas evoluíram com propósitos e características biológicas distintas que facilitam sua identificação.
Embora sejam frequentemente confundidos por turistas e até por criadores iniciantes, lhamas e alpacas apresentam diferenças claras de tamanho, aparência, comportamento e até função.
A principal diferença visual reside no tamanho e na estrutura corporal, sendo a lhama significativamente maior e mais robusta, chegando a pesar o dobro de uma alpaca.
As alpacas são significativamente menores, geralmente com cerca de 90 centímetros a 1 metro até o dorso e peso que costuma variar entre 50 e 80 quilos.
Outro aspecto é que a lhama foi domesticada primordialmente como um animal de carga, capaz de transportar grandes pesos por terrenos íngremes e irregulares graças ao seu porte maior e resistência física.
Durante séculos, caravanas de lhamas foram fundamentais para o transporte de mercadorias entre aldeias e regiões montanhosas onde não havia estradas.
As alpacas, por outro lado, raramente são usadas para carga; sua criação é voltada quase exclusivamente para a produção de fibra.
O formato da cabeça também ajuda a distinguir os dois animais. A lhama possui focinho mais comprido e orelhas alongadas, frequentemente descritas como em formato de ?banana?, curvadas para dentro.
Já a alpaca, como é possível observar na imagem, apresenta um rosto mais curto e arredondado, com orelhas menores e pontiagudas.
A pelagem é outra grande diferença entre elas. A lã de alpaca é muito macia, leve e com excelente capacidade térmica, mantendo o calor mesmo em ambientes frios.
As lhamas também produzem fibra, mas ela costuma ser mais grossa e menos uniforme. Embora ainda seja utilizada na fabricação de tecidos, tapetes e cordas, seu valor comercial geralmente é menor.
Em termos de comportamento, a lhama tende a ser mais independente, corajosa e até protetora, sendo frequentemente utilizada por criadores de outros animais para afastar predadores de rebanhos.
Elas são conhecidas por sua personalidade forte e pela famosa reação de cuspir quando se sentem acuadas ou irritadas ? embora esse comportamento seja mais comum entre elas do que direcionado a humanos.
Em geral, alpacas tendem a ser mais tímidas e reservadas. Ambas se comunicam por meio de sons suaves, posturas corporais e movimentos das orelhas.
Esses camelídeos também são bem adaptados às condições extremas dos Andes. Eles vivem em altitudes elevadas, muitas vezes acima de 3.500 metros, onde o clima é frio, o ar é rarefeito e a vegetação é escassa.