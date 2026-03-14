Quem produz lã mais macia? Qual a mais sociável? Saiba as semelhanças e diferenças entre lhamas e alpacas

Por Flipar

As duas espécies são pertencentes à família dos camelídeos, a mesma dos camelos e dromedários, mas evoluíram com propósitos e características biológicas distintas que facilitam sua identificação.
Reprodução do Flickr Cyntia M

Embora sejam frequentemente confundidos por turistas e até por criadores iniciantes, lhamas e alpacas apresentam diferenças claras de tamanho, aparência, comportamento e até função.
Reprodução do Flickr Thais Ito

A principal diferença visual reside no tamanho e na estrutura corporal, sendo a lhama significativamente maior e mais robusta, chegando a pesar o dobro de uma alpaca.
Reprodução do Flickr Everaldo Matos

As alpacas são significativamente menores, geralmente com cerca de 90 centímetros a 1 metro até o dorso e peso que costuma variar entre 50 e 80 quilos.
- Reprodução do Flickr Plastik99

Outro aspecto é que a lhama foi domesticada primordialmente como um animal de carga, capaz de transportar grandes pesos por terrenos íngremes e irregulares graças ao seu porte maior e resistência física.
elsemargriet/Pixabay

Durante séculos, caravanas de lhamas foram fundamentais para o transporte de mercadorias entre aldeias e regiões montanhosas onde não havia estradas.
Wikimedia Commons/Burkhard Mücke

As alpacas, por outro lado, raramente são usadas para carga; sua criação é voltada quase exclusivamente para a produção de fibra.
- Imagem de Linda Saayman por Pixabay

O formato da cabeça também ajuda a distinguir os dois animais. A lhama possui focinho mais comprido e orelhas alongadas, frequentemente descritas como em formato de ?banana?, curvadas para dentro.
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Já a alpaca, como é possível observar na imagem, apresenta um rosto mais curto e arredondado, com orelhas menores e pontiagudas.
Reprodução do Flickr Victor Sassen

A pelagem é outra grande diferença entre elas. A lã de alpaca é muito macia, leve e com excelente capacidade térmica, mantendo o calor mesmo em ambientes frios.
Reprodução do Flickr Charlie Dermody

As lhamas também produzem fibra, mas ela costuma ser mais grossa e menos uniforme. Embora ainda seja utilizada na fabricação de tecidos, tapetes e cordas, seu valor comercial geralmente é menor.
Kim Foster/Wikimédia Commons

Em termos de comportamento, a lhama tende a ser mais independente, corajosa e até protetora, sendo frequentemente utilizada por criadores de outros animais para afastar predadores de rebanhos.
PublicDomainPictures/Pixabay

Elas são conhecidas por sua personalidade forte e pela famosa reação de cuspir quando se sentem acuadas ou irritadas ? embora esse comportamento seja mais comum entre elas do que direcionado a humanos.
Reprodução do Flickr Juliano Elias

Em geral, alpacas tendem a ser mais tímidas e reservadas. Ambas se comunicam por meio de sons suaves, posturas corporais e movimentos das orelhas.
Reprodução do Flickr Bruno Girin

Esses camelídeos também são bem adaptados às condições extremas dos Andes. Eles vivem em altitudes elevadas, muitas vezes acima de 3.500 metros, onde o clima é frio, o ar é rarefeito e a vegetação é escassa.
Reprodução do Flickr Guilherme Ide

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