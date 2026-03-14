Vinícolas, jardins e simpatia: conheça os destinos mais acolhedores do mundo em 2026

Por Flipar
A plataforma também afirma que muitos viajantes valorizam a simpatia dos moradores na escolha do destino. Veja a seguir o ranking dos destinos mais acolhedores do mundo!
10º) Klaip?da, Lituânia: Principal porto da Lituânia, Klaip?da tem um centro histórico com forte influência germânica e acesso fácil à Península da Curlândia, famosa por suas dunas e paisagens costeiras.
7º) Swakopmund, Namíbia: Localizada entre o deserto do Namibe e o oceano Atlântico, Swakopmund é conhecida por sua arquitetura de influência alemã e pelo turismo de aventura nas dunas.
6º) Pirenópolis, Brasil: Tem Brasil na lista! Pirenópolis representa a hospitalidade do interior goiano, unindo um centro histórico colonial bem preservado com uma natureza exuberante composta por inúmeras cachoeiras.
2º) Magong, Taiwan: Capital do arquipélago de Penghu, Magong combina paisagens marítimas, templos históricos como o Tianhou, e vilas de pescadores acolhedoras.
A hospitalidade local é marcada por hospedagens familiares, culinária baseada em frutos do mar e moradores acostumados a receber visitantes interessados nas tradições de Taiwan.
1º) Montepulciano, Itália: A líder do ranking fica localizada no topo de uma colina na Toscana. É uma cidade medieval famosa por suas ruas de pedra, palácios renascentistas e vinhos renomados, como o Vino Nobile.
Pequenas pousadas familiares, vinícolas abertas a visitantes e restaurantes tradicionais ajudam a criar uma experiência muito profunda na tradição gastronômica italiana.