Michael B. Jordan ganha o Oscar de Melhor Ator e agradece aos atores negros que abriram as portas para ele

Por Flipar

Duas semanas antes Michael B. Jordan já tinha vencido o SAG Awards, premiação concedida pelo Sindicato dos Atores. Na ocasião essa vitória aqueceu a disputa pelo Oscar, a estatueta mais cobiçada do cinema. Entre os concorrentes estava o brasileiro Wagner Moura.

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“Pecadores” bateu o recorde de indicações no Oscar- 16. Levou 4 estatuetas. Além de Michael B. Jordan como Melhor Ator, o filme foi premiado por Roteiro Original para Ryan Coogler, Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson.
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Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas, que têm temperamentos diferentes.

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No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator ? Drama por ?Pecadores?. O filme também concorreu nas categorias Melhor Filme ? Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.
Divulgação/Warner Bros.

Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o colocou diretamente na disputa pelo Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em ?Vila Sésamo?.
Reprodução Instagram /@michaelbjordan

No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries ?A Escuta? e ?All My Children?. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas ?CSI: Investigação Criminal?, ?Desaparecidos? e ?Arquivo Morto?.
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Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série ?Friday Night Lights?, no papel de Vince Howard, e de ?Parenthood ? Minha Família?, como Alex.
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No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em ?Fruitvale Station: A Última Parada?, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia.
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Michael B. Jordan reprisou o papel em ?Creed II?, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago.
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Em ?Creed III?, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria.
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No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em ?Quarteto Fantástico?, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de ?Pantera Negra? como Erik Killmonger.
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